Slušaj vest

Iz AMSS napominju da se petkom saobraćaj unutar gradova uvek dodatno pojačava pri čemu na početku dana prvo dolazi do formiranja dužih kolona i sporije vožnje na ulazu u veće gradove, a zatim u popodnevnim satima, kada se zbog predstojećeg vikenda broj vozila dodatno povećava na izlaznim putevima, ponovo dolazi do usporene vožnje jer su česti zastoji i vanredni prekidi.

Vozače očekuju dobri uslovi za vožnju, međutim na mestima gde ima radova zbog smanjenog protoka i pojačanog saobraćaja brzo dolazi do stvaranja kolone vozila, što produžava vreme putovanja i stvara nervozu kod vozača, što nije dobro za nastavak vožnje, dodaju iz AMSS-a.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na izlazu na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila zadržavaju 360 minuta, a na Sremskoj Rači 60 minuta.

Nna naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

AMSS je saopštio da će granični prelaz Nakovo-Lunga između Srbije i Rumunije raditi neprekidno od danas od 7 časova do nedelje 21. septembra do ponoći.

