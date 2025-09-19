Slušaj vest

Generalna proba vojne parade "Snaga jedinstva" održana je juče u Beogradu, uoči svečanosti zakazane za sutra, 20. septembar, u 11 časova ispred Palate Srbija. Pored defilea jedinica i prikaza naoružanja, publiku očekuje atraktivan program Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, kao i Rečne flotile – sa oko 60 različitih letelica koje će nadletati Beograd.

Iz Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije i Rečne flotile najavljuju raznovrstan i atraktivan program.

General-major Brane Krnjajić, komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO, naveo je da su pripreme počele mesec i po ranije na različitim lokacijama van Beograda, kako bi se izbegla gužva i omogućila bolja uvežbanost. Poslednjih dana aktivnosti preselile su se na ulice Beograda.

"Od polovine prošle nedelje počeli smo da ulazimo u gradsku zonu — i na ulice, i u vazdušni prostor iznad Beograda. Prvo se radilo pojedinačno, onda u većim grupama. Motorizovani ešaloni vežbali su na aerodromima u Kovinu i na Batajnici, a onda smo sve to preneli na gradske ulice", objasnio je Krnjajić.

Vazduhoplovni ešaloni uvežbavali su formacijsko letenje, koje je izuzetno zahtevno i podrazumeva letenje na minimalnom rastojanju — tri do pet metara između letelica.

"Kod helikoptera je odstojanje i rastojanje nešto veće zbog elisa, ali sve je to deo letačke obuke. Ovog puta letimo u kompleksnoj formaciji od preko dvadeset grupa različitih letelica", navodi on.

Rečne vežbe pod okom javnosti i društvenih mreža

Komandant Rečne flotile, kapetan bojnog broda Darko Stričić naglasio je da su pripreme na rekama izazvale pozitivne reakcije javnosti koja je pratila sve aktivnosti i delila snimke.

"Pripremali smo se ovde u Beogradu, na Dunavu i Savi. Građani su reagovali veoma pozitivno. Nisu nam postavljali puno pitanja, ali su nas snimali i objavljivali na društvenim mrežama — čini mi se u realnom vremenu. Njihove reakcije vidimo i kada prolazimo ispod mostova, gde su nam blizu. Sve je bilo veoma podržavajuće", navodi Stričić.

Suština egzercira je u poverenju i besprekornoj uvežbanosti

Posebna pažnja u razgovoru posvećena je nivou poverenja potrebnom za izvođenje egzercira i preciznih manevara.

"Suština je u poverenju. Jedinica mora da funkcioniše kao mehanički sklop – ako zakaže samo jedan šraf, može se pokrenuti lančana reakcija koja može da rezultira nekim neželjenim događajima. Zato se vežba do perfekcije", istakao je kapetan Stričić.

Ručni proračuni i digitalna era – vojska spaja tradiciju i inovacije

General Krnjajić govorio je i o uticaju savremene tehnologije na obuku i izvođenje zadataka.

"Ranije smo sve proračune radili ručno — na papiru, sa lenjirom, digitronom, štopericom. Danas tehnologija sve to završi za nekoliko sekundi. Ali, ako ona zakaže, moramo da se vratimo osnovnim alatima. Zato moramo znati i jedno i drugo", ukazuje Krnjajić.

Poverljivost i komunikacija bez reči

Komandanti su potvrdili da se u vojsci često naređenja prenose samo pogledom, bez potrebe za glasnim komandama.

"Zavisi od starešine, ali često i po samom izrazu lica znate šta će uslediti. To je stvar iskustva i discipline", rekao je Krnjajić.

Žene kao važan deo vojske

Govoreći o mladim kadrovima, posebno ženama u vojsci, oba sagovornika istakla su da se devojke i te kako dokazuju, kako u pilotskoj obuci, tako i u komandi brodova.

"Imamo žene koje su odlične u svemu što rade, uključujući žene pilote i kapetane bojnih brodova", rekao je Stričić.

Snaga i simbolika – kako se nosi najduža srpska zastava

Nošenje srpske zastave, duge 300 metara i teške preko 300 kilograma, biće jedan od najznačajnijih momenata parade.

"Zastava ima preko 300 kilograma. Više puta smo vežbali njeno nošenje - treba je ravnomerno rasporediti, zategnuti i proneti ispred bine", naveo je Krnjajić.

