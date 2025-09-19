Slušaj vest

Dok se mnogi roditelji raduju prvim koracima i rečima svoje dece, ima na žalost i onih koji vode svakodnevne životne bitke za ozdravljenje najmlađih.

Apel majke - Petogodišnji Srđan bori se sa tri dijagnoze: Pomozite mu da ostvari svoj cilj Izvor: Kurir televizija

Jednu takvu borbu vodi i majka Milica Jovanović iz Sremske Mitrovice koja nastoji da najmlađeg sina, koji ima hidrocefalus, cerebralnu paralizu i epilepsiju, podigne na noge i čuje njegove prve reči.

Ona je svoju priču podelila sa gledaocima Kurir televizije:

- Priča je krenula kada je imao godinu dana, urađena je operacija ugradnje šanta, imali smo redovnu kontrolu. Ispostavilo se da Srđan ima i dve ciste koje su bile pred pucanje. Doktor je odlučio da te ciste odmah ukloni, ima sa leve strane ožiljak. Ja sam nakon uklanjanja cisti primetila da desna ruka i desna noga se uopšte ne pomeraju. Nakon par meseci, insistirala sam da nam doktor da hitan uput za fizijatra da bi utvrdili šta je problem - kaže ova majka.

Jovanović dodaje da je pri poseti fizijatru doktorka rekla da iako će se sačekati kompletni nalazi, već se može reći da je u pitanju cerebralna paraliza.

- Tada su Srđanu već krenuli, ono što ja tada nisam znala, tresli su mu se desna ruka i desna noga. To su bili njegovi prvi napadi. To je njegova druga dijagnoza, prvu ima od rođenja i ugrađen je šant, pumpica za izvlačenje viška lihora. Prva dijagnoza mu je hidrocefalus, druga cerebralna paraliza, i standardno epilepsija - kaže Jovanović.

Jovanović kaže da se oni sa ovim bore od njegovog rođenja, a dodaje da Srđan nema klasičnu epilepsiju, već simptom epilepsije, pa dodaje:

Srđan Jovanović Foto: Printscreen Kurir televizija

Majka apeluje: Pošaljite SMS 90 na broj 2407 kako bi Srđan prohodao

- Na četvrtu dozu matičnih ćelija treba da dođemo za 6 meseci, sa tim što doktor savetuje da Srđan ostane 45 dana na fizikalnim terapijama u koje bi bila uključena i robotika. Cena robotike, fizikalnih terapija i matičnih ćelija izađe oko 20 hiljada evra. Mi na računu sada imamo 100 hiljada dinara. Dosta smo potrošili i opet je dosta potrebno - kaže Jovanović.

Ova majka je uputila i apel građanima:

- Ja ovim putem u ime svoje porodice, u ime Srđana, apelujem na sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da pošalju SMS 90 na 2407 da bi pomogli Srđanu da dođe do svog cilja i prohoda - kaže ova majka.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs