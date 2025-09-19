Slušaj vest

Ministarstvo odbrane saopštilo je da će građani Srbije imati priliku da u subotu 20. septembra sa početkom u 11 časova, prisustvuju velikoj vojnoj paradi "Snaga jedinstva" na prostoru kod Palate Srbija na Novom Beogradu.

Kako naglašavaju, posetioci će moći da dođu na prostor izvođenja parade od 8.30 časova, a ulazak će biti omogućen na dve lokacije i to u blizini kružnog toka kod Tržnog centra "Ušće" prema Brankovom mostu i na raskrsnici ulice Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle, iz pravca Novog Beograda i pravca Zemuna, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

U prostor za posmatranje parade neće moći da se uđe prevoznim sredstvima.

Na ulazima će se nalaziti punktovi za proveru posetilaca, a zbog bezbednosti građana neće biti dozvoljeno unošenje predmeta koji mogu naneti štetu drugim licima.

Ističe se i da pristup neće biti omogućen osobama pod uticajem alkohola ili drugih opijata, kao i onima koji se neprimereno ponašaju ili imaju obeležja uvredljivog i neprimerenog sadržaja.

Ulaz je slobodan za punoletne građane i maloletna lica uz pratnju roditelja ili staratelja, a nije moguće dovođenje kućnih ljubimaca iz bezbednosnih razloga.

