Turska se s pravom smatra simbolom kristalno čistog mora, zlatnih plaža i skladnog spoja tradicije i savremenog odmora. Putovanje u ovu zemlju nudi nezaboravan doživljaj – od bezbrižnog uživanja na plaži, do bogate gastronomske ponude i iskrenog gostoprimstva.

Antalija nije samo još jedno letovalište – to je doživljaj za sva čula. Ovaj živopisni grad na jugu Turske već godinama važi za prestonicu turskog turizma i magnet je za milione turista koji traže savršen balans između odmora, avanture i luksuza.

Sa beskrajnim peščanim plažama, nestvarno tirkiznim morem i mediteranskom klimom koja miluje dušu, Antalija očara iz prvog susreta – i ostaje u srcu zauvek. Iza svakog ugla ovog čarobnog grada kriju se priče – antičke ruševine, šarm starih ulica, raskošna turska kuhinja, topli ljudi i pulsirajući noćni život.

Antalijaje jedno od onih mesta na koje se uvek vraćate, jer svaki put otkrijete nešto novo.

Ušuškan uz poznatu Konjalti plažu, Porto Bello Hotel 5*nudi savršen beg od svakodnevice. Njegova privatna plaža, lagano izdvojena od gradske gužve, stvara osećaj ekskluzivnosti, dok je centar Antalije na samo nekoliko minuta vožnje.

Porto Bello Hotel 5* ima svoju peščano-šljunkovitu plažu, koja je ulicom odvojena od hotela, i na kojoj su suncobrani, ležaljke i dušeci na raspolaganju gostima bez doplate.

Sobe su moderno renovirane, klimatizovane, prostrane i opremljene tako da zadovolje sve potrebe. Porodice će obožavati Family sobe sa dve odvojene prostorije, idealne za kvalitetan zajednički, ali i lični prostor.

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, odnosno samoposluživanje - izbor više jela prema hotelskim pravilima u glavnom restoranu. Obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru, razne užine, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića …

Gurmanima, i svima onima koji cene kvalitetnu hranu, na raspolaganju je pomenuti glavni restoran “Palm”, ali i internacionalni à la carte restoran, dva bara („Beach“ i „Snack“) i diskoteka.

Hotel ima otvoren i zatvoren bazen, bazen sa toboganima, a za najmlađe posetioce je tu mini klub (4 – 12 godina), kao i dečiji bazen.

Porto Bello Hotel 5*ima dnevne i večernje animacije i muzički program, više vrsta sportskih terena i igrališta, saunu i tursko kupatilo. Uz toliko sadržaja, svaki gost će pronaći svoj kutak sreće .

Porto Bello Hotel 5* pruža iskustvo letovanja koje se dugo pamti – spoj mora, komfora i autentičnog doživljaja Turske.

Ovaj hotel je godinama jedan od favorita putnika iz celog sveta – i to s razlogom. Kombinuje udobnost, stil i raznovrsnost sadržaja na način koji odgovara svima: porodicama sa decom, parovima u potrazi za romantikom, pa i mladima željnim dobre zabave.

Za online rezervacije putem 1 A Travel Green sajta, za paket aranžmane za Tursku, Egipat, Tunis i Siciliju, odobravamo popust u iznosu od 20 evra po odrasloj osobi.

Turistička agencija 1 A Travel Green u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom u Monastiru), sa redovnim polaskom subotom.

Za sve informacije i eventualne nedumice, tu je call centar – 011/655 78 00, gde vam je na raspolaganju ljubazno osoblje agencije.