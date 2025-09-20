Slušaj vest

Šabački vašar, jedan od najpoznatijih i najposećenijih u Srbiji, a vašarska atmosfera na ulicama Šapca počela je ove godine ranije nego inače. 

Kao i uvek, vašar nudi bogat sadržaj, od stočne pijace, ringišpila i raznovrsnih luna-parkova, do gurmanskih specijaliteta sa roštilja, zanatskih rukotvorina i živopisne muzike koja odjekuje iz svih pravaca. 

Posetioci navode da parkinga ima i više nego dovoljno i besplatan je.

sabacki vasar4.jpg
Šabački vašar Foto: Printscreen/TikTok

 - Znate kako kažu za Šabački vašar, tamo ima svega od igle do lokomotive i bukvalno je tako. Ono što je ljudima interesantno jeste prodaja polovnih stvari, a tu zaista možete naći svega. Opšti utisak je da je zbog lepog i sunčanog vremena ovog septembra vašar počeo još ranije nego obično - ispričala je na svom Tiktoku korisnica pod nikom "digitalna mama".

Ona je posetila vašar i objavila vlog.

- Podaci pokazuju da se za vreme trajanja Šabačkog vašara ispeče stotine prasića i jaganjaca, hiljade pljeskavica, kobasica i drugog mesa sa roštilja i iskuva mnogo kupusa, a sve to pojedu posetioci vašara. Ove godine sam prvi put videla i misteri boks na Šabačkom vašaru. Za 1.000 dinara izaberete paket pa šta bude u njemu. Mućkaju, zagledaju, proveravaju, upoređuju - navela je i dodala:

Šabački vašar Foto: Printscreen/TikTok

- Kažu, majka svih vašara, jer traje više dana, okuplja desetine hiljada ljudi i nudi sve. Od stočne pijace, ringišpila, muzike, pa do zanatskih i ugostiteljskih ponuda. Osim trgovine i zabave, vašar ima i društveno-kulturni značaj. Vekovima je mesto okupljanja ljudi iz čitave Srbije i regiona.

Ne propustiteDruštvo"Pipkaju, mućkaju, osluškuju!" Novina na Šabačkom vašaru: Platiš 1.000 dinara, pa ako ti se posreći...
Misteri boks na Šabačkom vašaru
DruštvoŠabački vašar ne pita za profesiju i buđelar: Era Ojdanić i Darko Lazić napravili bum pod šatrom, ulaz sitnica, koliko i porcija pasulja! (FOTO)
collage.jpg
SrbijaŠABAČKI VAŠAR DO 23. SEPTEMBRA: Biće svega, a najviše se trguje po principu "sagni se, pa biraj"
22.JPG
DruštvoTOTALNI HIT NA VAŠARU - GAĆE KOJE SPASAVAJU BRAK! Prodavačica Rada: Imaju GPS, snimaju ako neki čovek vara ženu! Prodala sam 2.000
gace-s-gps.jpg

ČUVENI ŠABAČKI VAŠAR ULAZI U ZAVRŠNICU! Vrte se ringišpili, Ražanj miriše do centra grada, čarape 3 para po 300 dinara Izvor: kurir televizija