Šabački vašar, jedan od najpoznatijih i najposećenijih u Srbiji, a vašarska atmosfera na ulicama Šapca počela je ove godine ranije nego inače.

Kao i uvek, vašar nudi bogat sadržaj, od stočne pijace, ringišpila i raznovrsnih luna-parkova, do gurmanskih specijaliteta sa roštilja, zanatskih rukotvorina i živopisne muzike koja odjekuje iz svih pravaca.

Posetioci navode da parkinga ima i više nego dovoljno i besplatan je.

Šabački vašar Foto: Printscreen/TikTok

- Znate kako kažu za Šabački vašar, tamo ima svega od igle do lokomotive i bukvalno je tako. Ono što je ljudima interesantno jeste prodaja polovnih stvari, a tu zaista možete naći svega. Opšti utisak je da je zbog lepog i sunčanog vremena ovog septembra vašar počeo još ranije nego obično - ispričala je na svom Tiktoku korisnica pod nikom "digitalna mama".

Ona je posetila vašar i objavila vlog.

- Podaci pokazuju da se za vreme trajanja Šabačkog vašara ispeče stotine prasića i jaganjaca, hiljade pljeskavica, kobasica i drugog mesa sa roštilja i iskuva mnogo kupusa, a sve to pojedu posetioci vašara. Ove godine sam prvi put videla i misteri boks na Šabačkom vašaru. Za 1.000 dinara izaberete paket pa šta bude u njemu. Mućkaju, zagledaju, proveravaju, upoređuju - navela je i dodala:

Šabački vašar Foto: Printscreen/TikTok

- Kažu, majka svih vašara, jer traje više dana, okuplja desetine hiljada ljudi i nudi sve. Od stočne pijace, ringišpila, muzike, pa do zanatskih i ugostiteljskih ponuda. Osim trgovine i zabave, vašar ima i društveno-kulturni značaj. Vekovima je mesto okupljanja ljudi iz čitave Srbije i regiona.