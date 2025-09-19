Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će 1. oktobra biti povećane plate radnicima u prosveti i zdravstvu za pet odsto.

Vučić je naveo da je u februaru dogovoreno sa prosvetnim sindikatima povećanje plata prosvetnim radnicima, Telegraf prenosi pisanje Tanjuga.

"Od 1. oktobra će biti povećane plate prosvetnim radnicima za pet odsto. To je ono što je dogovoreno, ali je to svaki put vanredno. Svaki put je vanredno kada nije prvog januara", kazao je Vučić.

Aleksandar Vučić potvrdio povećanje plate prosvetarima i zdravstvenim radnicima od 1. oktobra Foto: Pink

Naglasio je da je to drugo vanredno povećanje koje je dogovoreno sa sindikatima, a koje deo njih nije želeo da poštuje.

Kako je dodao, 1. oktobra će biti i povećanje zarada za zdravstvene radnike od pet odsto.

"Ide vanredno povećanje od pet odsto od 1. oktobra i onda, naravno, redovno povećanje od prvog januara. To su važne stvari", naveo je Vučić.