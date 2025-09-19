Slušaj vest

Jedno petogodišnje dete zadobilo je teške telesne povrede preksinoć u Beogradu prilikom pada u parku sa sprave za vežbanje. Povrede koje je zadobilo bile su ozbiljne i zahtevale su hitnu lekarsku intervenciju.

Dete je odmah prevezeno u Urgentni centar gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede glave u vidu preloma baze lobanje.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je doktor Saša Milićević, pedijatar.

- Prelom baze lobanje je relativno čest kod dece, a dešava se i kod odraslih. Na primer, kada je napolju hladno i neko se oklizne i povredi zadnji deo glave, odnosno bazu lobanje. Veoma nezgodna povreda koja može izazvati brojne probleme - kaže Milićević.

On objašnjava da može doći do oštećenja moždanih struktura, pre svega koštanih jer lobanja štiti naš mozak, a kada dođe od preloma može doći i do oštećenja obojnice mozda i moždanih struktura.

- Ove povrede se uvek ozbiljno shvataju i koje se brzo primete. O tome treba razmišljati kada god postoji neki pad sa visine, bez obzira na visinu pada, nekada deca padnu sa stolice i polome, zavisi od načinu na koje je palo - kaže Milićević.

On dodaje da se povremeno mogu javiti dugoročnije posledice po razvoj deteta, ali da to nije uvek slučaj.

- Ako je to povreda samo koštanih struktura, to dobro zaraste. Priroda je to napravila da je lobanja specifičnakod dece, i dalje nije dovoljno čvrsta. Posotji stepen elastičnosti lobanje. Sve zavisi od toga da li je dete udario u nešto oštro ili palo na beton. Ove povrede su dosta česte na igralištima, mišići i ručice nisu dovoljno jake i iskliznu - kaže Milićević.

Milićević kaže da kada dođe do ove vrste pada, ukoliko roditelji primete da je dete konfuzno, da priča nepovezano ili je izgubilo svet, mora se pozvati Hitna pomoć.

- Ako je u pitanju neka mala visina i dete nije imalo probleme posle udarca, ne treba paničiti. Najvažnija je procena statusa svesti deteta, što nekada nije lako jer se dete nekada uplaši, sedne na klupu i ne želi da priča od straha. Ako je dete posle udarca dobilo povraćanje, to takođe znači da je moguće da se stvara hematom u lobanji - kaže Milićević.

On dodaje da pri bilo kom poremećaju u komunikaciji, treba pričati sa detetom i pratiti njegovo stanje.

