Raste broj obolelih od opasne zaraze u Srbiji, u jednom gradu najviše slučajeva! Oglasio se "Batut": Muškarci su na udaru
U Srbiji je do 14. septembra registrovano ukupno 48 slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
- Slučajevi obolevanja su registrovani na teritoriji 12 okruga, i to: Grada Beograda (15 slučajeva), Južnobačkog (10 slučajeva), Srednjobanatskog (četiri slučaja), Braničevskog (četiri slučaja), Južnobanatskog (tri slučaja), Podunavskog (tri slučaja), Moravičkog (dva slučaja), Severnobanatskog (dva slučaja), Šumadijskog (dva slučaja), Pomoravskog (jedan slučaj), Raškog (jedan slučaj) i Zapadnobačkog (jedan slučaj) okruga. Među obolelima dominiraju osobe muškog pola (65%).Prosečna starost obolelih je 66,5 godina - navodi se u saopštenju i dodaje:
- U sezoni nadzora 2025. godine, do 10. septembra 2025. godine u državama Evropske unije (EU) i Evropske ekonomske zajednice (EEZ) slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji su registrovani u Grčkoj, Italiji, Rumuniji, Francuskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Španiji, Albaniji i Turskoj.
Sezona traje do novembra
"Batut" podseća da je groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca.
- Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas. Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca.
U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca, i to:
- Upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom.
- Nošenje odeće dugih rukava i nogavica, svetle boje.
- Preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću.
- Izbegavanje boravka na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru.
- Upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta.
- Redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru.
- Po mogućstvu boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen.
- Izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare.
- Smanjenje broja komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, što se postiže isušivanjem izvora stajaće vode. Na taj način smanjuje se broj mesta na koje komarci mogu da polože svoja jaja. Najmanje jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti, buradi i limenki. Ukloniti odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu.
- U slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i subtropskom području, obavezno se pridržavati svih navedenih mera prevencije.
- U slučaju pojave bilo kakvih simptoma koji su kompatibilni sa neuroinazivnim oblikom bolesti, odmah se javiti izabranom lekaru.