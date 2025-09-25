Slušaj vest

Influenserka Nikolina Kovačević imala je neobičan sastanak sa Špancem, koji joj je na kraju večeri tražio da podele račun, što je nju šokiralo.

Ispričala je kako je upoznala jednog momka iz Španije koji liči na jednog glumca.

- Meni se on naravno dopao i još se zove Diego. On je meni stvarno delovao kao super lik i tako dalje. I dogovorimo se mi da odemo na dejt. I mi odemo na dejt. I sve super na dejtu, ljudi. Mi ćaskamo, pričamo, ovo, ono. I ja dođem kući. I u putu do kuće on mene šalje glasovnu poruku: "Ej, bilo nam je prelepo, bilo nam je super, a da li možemo da podelimo račun, da platimo 50-50, tako da ako možemo da podelimo, da ti mene uplatiš novac na račun?" - podelila je Nikolina, koja se nekada zvala Njegoš i koja je ranije otvoreno govorila o promeni pola.

Ona nije mogla da veruje šta sluša.

- Račun je možda bio 50 evra. Znači bukvalno traži od mene 25 evra. Ja sam čula da je to normalno u Španiji, da su muškarci takvi, to sam čula od nekih mojih španskih prijateljica, ali iskreno nisam verovala u to dok mi se to nije dogodilo. Tako da, prijatelju moj, ne da se više nećemo videti u životu, nego možeš da budeš šta hoćeš, ali ti da mene pitaš, na prvom dejtu još, da podelimo račun, meni to iskreno, ljudi, nije normalno, baš mi pišite da li je vama to normalno - upitala je Nikolina.

Dodala je da se frapirala.

- I dalje ne mogu da verujem da je on pitao to. Meni ovo stvarno nije normalno - zaključila je.