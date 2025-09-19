Slušaj vest

Uoči grejne sezone, u Beogradu, ali i ostalim delovima zemlje, toplane su već najavile korekcije cena. Sto se tiče ostalih vidova grejanja, za sada nema najava o poskupljenju ogreva, peleta ili gasa.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Branko Zrnić, elektromehaničar.

STRUČNJAK OTKRIO NAJBOLJI I NAJGORI NAČIN GREJANJA! Pred grejnu sezonu obavezno uradite ovo - Pored novca, sačuvaćete i svoju bezbednost Izvor: Kurir televizija

- Približila se sezona grejanja, a podsećam da treba pregledati te uređaje i proveriti ispravno stanje kako ne bi bilo poteškoća tokom grejne sezone. Treba očistiti i odžake za šporete, ali i prekontrolisati električne uređaje. Ako koristimo na ispravan način, možemo da uštedimo - kaže Zrnić.

On tvrdi da su najisplativije TA peći jer se pune tokom noći, a ne savetuje građanima da koriste karolifere, jer može doći do zaglavljivanja ventilatora koji izduvava topli vazduh, pa grejač greje bez rashlađivanja. To može dovesti do toga da se cela naprava zapali i stvori veliki problem.

- Ne preporučujem dugačke produže kablove, treba da bude što kraći. Ukoliko jeste duži, nemojte ga zamotavati. Tako otežavate rad uređaja i dolazi do povlačenja velike struje iz mreže i ponovo može doći do poažra - kaže Zrnić.

Pored cene, ono što je najvažnije je i ispravnost kotlova i dimnih cevovoda, pa svake godine u ovom periodu nižu se upozorenja da su nečisti dimnjaci i zapušteni kotlovi i najčešći uzroci požara u domaćinstvima tokom zimskih meseci.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Đuro Bajčev, dimničar iz Čačka, jedan od jedinih, koji upravo u ovim mesecima ima pune ruke posla:

dimničar Foto: Kurir Televizija

- Posla ima previše, a nema ko da radi. Juče sam išao u Požegu, vratio se i obavio posao na još 8 mesta. Imam četku koja ide na štucnu, ona je dva metra dužine i okreće se na desnu stranu kako bi skidala prljavštinu - kaže Bajčev.

Na njegovu intervenciju čeka se po nedelju dana, a opasnost predstavljaju i kotlovi koji bez redovnog servisa mogu da izazovu curenje gasa, pucanje instalancija pa i eksploziju.

Dimničari su jeftina investicija u bezbednost domaćinstva u poređenju sa požarom koji može da izazove neočišćen dimnjak.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs