Vest o smrti slavnog glumca Roberta Redforda potresla je filmski svet, ali i podsetila na sve ono što je ovaj umetnik ostavio iza sebe. Finansijska vrednost njegovog nasledstva, prema podacima sajta Celebrity Net Worth, iznosi oko 200 miliona dolara.

Snežana Šantić Foto: Kurir Televizija

Međutim, tu se krije i problem. Testamenta zvanično nema, a naslednika je mnogo. Koliko je ova situacija česta, ne samo u svetu poznatih već i običnih ljudi i kako se ona rešava?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Predrag Savić, advokat, profesor doktor Snežana Šantić, predsednica Udruženja penzionera Stari Grad, i Ljubodrag Grujić, heraldički umetnika i bivši član Krunskog veća.

Šantić objasnila proceduru nasledstva

Šantić kaže da je ovo neuobičajeno za zapad, ali ne i za naš region:

Kako funkcioniše nasledstvo u Srbiji, a kako se sa ovim problemom nosi britanska kraljevska porodica? Izvor: Kurir televizija

- Skoro sam imala slučaj, došli su u savetovalište, imali su nasleđe iz Engleske. Tamo kada se ostavi testament mnogo je jednostavnije, ali imate dve varijante. Prva varijanta je da osoba mora da nadživi 90 dana kako bi dobili nasleđe, ukoliko se to ne dogodi postoji druga verzija - kaže Šantić.

Šantić kaže da kod nas testament nije obavezan, ali imamo zakonske nasledne redove:

- Zna se, posle smrti idu supružnik deca, unuci, ili kada dođe do situacije da dete umre pre roditelja, oni su naslednici. Ako postoji ugovor o doživotnom izdržavanju, testament ili ugovor o poklonu to komplikuje. Nije samo notar dovoljan. Posle smrti pozove vas notar iz opštine gde je živeo preminuli, vi treba da donesete dokumenta, ugovor, dokaze o imovini... Ako ima dodatnih ugovora onda se ulazi u tu priču i ulazimo u strašnu komplikaciju. U Srbiji je sve u redu dok ne dođe do nasleđa i para - kaže Šantić.

Predrag Savić Foto: Kurir Televizija

Savić: Parnice su česte, ne sačekaju ni da prođe 40 dana

Savić kaže da su ovakve pojave veoma česte u zakonskoj praksi.

- Oduvek imamo parnice i pravila oko nasleđa. Rimljani su napravili 12 tablica 450 godina pre nove ere kako bi regulisali nasleđivanje. Pitanje šta je starije, kokoška ili jaje, u ovom slučaju glasi šta je starije, zakon ili testament? Sa tih 12 tablica zaključujemo da je ipak starije zakonsko nasleđivanje - kaže Savić.

On objašnjava da je su parnice i sukobi zbog nasledstva učestali, pa da porodica preminulog ni ne sačeka 40 dana prenego krene prepirka oko imovine.

- Sude se do poslednjeg dinara i banke. Obično kada se sude oko nasledstva, zakrve se odnosi i unište se porodični odnosi. Rađa se mržnja i bes - kaže Savić.

Foto: Kurir Televizija

Grujić: Čak i kraljica izbegava plaćanje poreza

Grujić kaže da se ovi problemi u kraljevskim porodicama rešavaju u tišini, jer se ovde problemi rešavaju građanskim ratom ili ubistvima.

- Kod njih vlada anglo-saksonsko pravo koje služi da zamuti još više stvari starim, nerazumljivim jezikom. Oni pokušavaju da međusobno nasleđuju privatno, ali pokušavaju da zaobiđu porez - kaže Grujić.

On objašnjava da kralj ne plaća porez u Britaniji, ali ostali plaćaju, a porez na nasleđe je izuzetno visok.

- Hari je nasledio deo od svoje majke, a drugi deo treba da nasledi sa 40 ili 50 godina. Kroz ovu britansku, komplikovanu proceduru pokušava čak i britanska kraljica da izbegne porez tako što je ostavila određenu svotu novca. Treba da se plati 40% poreza - kaže Grujić.

