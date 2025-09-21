Slušaj vest

Jedna mlada devojka iz Grčke oduševila je brojne korisnike društvenih mreža. Ova devojka za sebe kaže da joj je najveći uspeh u životu to što je naučila srpski jezik!

Kako se može zaključiti, mlada Grkinja udata je za Srbina, a čak je nedavno gostovala i na grčkoj televiziji i to samo zato što govori srpski jezik.

Kako je otkrila trebalo joj je godinu dana da savlada srpski jezik, a kao jedan od najvećih uspeha navodi i to što je nedavno upoznala tenisera Novaka Đokovića i to u Grčkoj, a ponosna je što je sa njim mogla da popriča na srpskom.

Ponosna što je naučila srpski Foto: Printscreen/TikTok

- Ćao, ja sam Grkinja i ko bi rekao da je moj najveći uspeh u životu što sam naučila srpski i da sam srela Đokovića u Grčkoj, u mom gradu i da sam mogla da mu priđem i pričam sa njim na srpskom - rekla je ova devojka u jednom od svojih video-snimaka na Tiktoku pod nikom "greekgirlinserbia".

Njen snimak oduševio je brojne korisnike ove mreže, a Srbi su joj pisali da je vole.

Objavila je i snimak sa Novakom sa kojim je ćaskala, Đoković je bio oduševljen kako ona govori srpski.