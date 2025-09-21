"Moj najveći uspeh u životu je što sam naučila da pričam srpski jezik!" Mlada Grkinja oduševila mnoge Srbe
Jedna mlada devojka iz Grčke oduševila je brojne korisnike društvenih mreža. Ova devojka za sebe kaže da joj je najveći uspeh u životu to što je naučila srpski jezik!
Kako se može zaključiti, mlada Grkinja udata je za Srbina, a čak je nedavno gostovala i na grčkoj televiziji i to samo zato što govori srpski jezik.
Kako je otkrila trebalo joj je godinu dana da savlada srpski jezik, a kao jedan od najvećih uspeha navodi i to što je nedavno upoznala tenisera Novaka Đokovića i to u Grčkoj, a ponosna je što je sa njim mogla da popriča na srpskom.
- Ćao, ja sam Grkinja i ko bi rekao da je moj najveći uspeh u životu što sam naučila srpski i da sam srela Đokovića u Grčkoj, u mom gradu i da sam mogla da mu priđem i pričam sa njim na srpskom - rekla je ova devojka u jednom od svojih video-snimaka na Tiktoku pod nikom "greekgirlinserbia".
Njen snimak oduševio je brojne korisnike ove mreže, a Srbi su joj pisali da je vole.
Objavila je i snimak sa Novakom sa kojim je ćaskala, Đoković je bio oduševljen kako ona govori srpski.