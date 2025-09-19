Slušaj vest

Duboko u netaknutoj prirodi zapadne Srbije, u Domu vode, izvire najpoznatija srpska arteška voda. Retka čak i na ovim prostorima, VODAVODA je davno prevazišla lokalne granice – danas putuje na tri kontinenta i prisutna je u 23 države širom sveta, od Evrope i Bliskog Istoka, pa sve do Azije.

Ali kako je jedna voda iz Srbije uspela da postane svetski brend?

Kraljevski dvor, Bahrein Foto: Privatna arhiva

Iz srca prirode

VODAVODA izvire u Banji Vrujci, na dubini od 605 metara, iz zaštićenih slojeva kristalnog mermera i oniksa. Vođena sopstvenom snagom, na površinu dolazi pod prirodnim pritiskom u svom izvornom obliku. Zahvaljujući izbalansiranom mineralnom sastavu i prirodnoj čistoći, stiže do potrošača u svojoj prepoznatljivoj flašici potpuno netaknuta – i hiljadama kilometara dalje zadržava iste blagodeti koje ima na samom izvoru.

„Za nas je najvažnije da VODAVODA sačuva svoj izvorni sastav. Upravo takva, netaknuta, dolazi do naših potrošača širom sveta. Da bi voda mogla da se izvozi, po svetskim standardima, ne sme biti prerađena, već mora da sačuva svoj izvorni sastav. Upravo zato što je netaknuta, VODAVODA stiže do najzahtevnijih svetskih tržišta, sa najprestižnijim premium vodama. Naša voda izvire sa dubine od 605 metara i puni se direktno na izvoru. Kada otvorite flašu, prvi put se susrećete sa nečim što je priroda stvarala hiljadama godina – čistim, savršenim i autentičnim“, ističe Vojin Đorđević, osnivač i vlasnik brenda VODAVODA.

Od Srbije do sveta

Put VODAVODE ka svetskim tržištima podseća na njen prirodni put ka površini – najpre tih i nenametljiv, a zatim snažan i postojan. Otkrićem jedinstvenog izvora, kompanija je dobila novu ideju – da porodični biznis, uz ulaganje u najsavremeniju tehnologiju, preraste u brend koji će pokazati da domaći proizvod može da stane rame uz rame sa najboljima u svetu. Iako je postala veoma uspešna, ostala je verna svojim porodičnim vrednostima i sloganu „u srcu porodice“.

Danas se VODAVODA može pronaći na policama u Bahreinu, Kataru, Kini i Singapuru, ali i u elitnim hotelima i restoranima na ovim i mnogim drugim mestima. Stigla je do potrošača u 23 različite države i postala sinonim za vrhunsku prirodno mineralnu vodu iz srca Srbije.

„Pre 20 godina smo imali viziju da napravimo brend koji će biti odraz najboljeg što Srbija ima i koji će osvojiti svaki kutak sveta. Želeo sam da naša voda bude najbolja i kvalitetom, i dizajnom i svojom božanskom belom bojom i samim imenom. Na dan otvaranja Doma Vode obećao sam da ćemo s pažnjom i ljubavlju čuvati blago koje nam je priroda podarila i danas s ponosom mogu da kažem da smo u tome uspeli. VODAVODA je u svakoj svojoj flaši ista onakva kakvom ju je priroda stvorila”, istakao je Đorđević na proslavi obeležavanja 20 godina VODAVODE.

Kraljevski dvor, Bahrein Foto: Privatna arhiva

Šta VODAVODA govori o Srbiji?

Danas, kada je globalno tržište preplavljeno industrijskim ponudama, uspeh autentične i prirodne VODAVODE pokazuje da doslednost i vera u kvalitet imaju trajnu vrednost – i da svet traži prirodnost i prihvata posebnost. Srbija je odavno prepoznata po svojoj tradiciji i bogatstvu ukusa, a sada i po vodi koja postaje njen novi simbol autentičnosti.

Priča o VODAVODI je priča o uspehu koji inspiriše – ne samo kao poslovni poduhvat, već i kao dokaz da Srbija ima šta da ponudi svetu. Jer iz čiste prirode i iskrene ideje mogu poteći najbolji rezultati.