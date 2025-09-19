START PRODAJE NOVIH iPhone UREĐAJA U SRBIJI ISTO KADA I U AMERICI Ljubitelji iPhone uređaja u redovima čekali otvaranje mts poslovnice
Zvanična prodaja najnovijih modela iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max i iPhone Air počela je danas, 19. septembra u 10 časova u Srbiji, u istom danu kao i u Sjedinjenim Američkim Državama.
Početak prodaje novih iPhone uređaja tradicionalno je povod da se u mts poslovnicama stvore redovi zainteresovanih fanova koji su imali priliku da među prvima u svetu isprobaju nove uređaje iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max koje karakteriše upečatljivo novi izgled i pokreće ih A19 Pro čip uz nikad bolje performanse, napredne sisteme kamera, kao i karakteristično veliki kapacitet baterije.
Uz ova tri modela, veliko interesovanje je bilo i za iPhone Air, tanak i lagan sa vrhunskim karakteristikama i znatno izdržljiviji od svih prethodnih modela, sa naprednim sistemom prednje i zadnje kamere i fantastičnom baterijom koja traje ceo dan.
Novi iPhone modeli telefona dostupni su u mts prodajnim mestima širom Srbije i na sajtu https://mts.rs/Privatni/Uredjaji/Apple-iPhone-17.
