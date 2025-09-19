Lončar o upadu kosovske policije u KBC Kosovska Mitrovica: "Ovo je pokušaj izazivanja humanitarne katastrofe, duge cevi nemaju šta da traže u našim bolnicama!"
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar saopštio je da je "banditski sinoćnji upad takozvane Kosovske policije po nalogu Aljbina Kurtija u Kliničko bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici i Dom zdravlja u ovom gradu, pokušaj izazivanja humanitarne katastrofe".
Lončar je u saopštenju naveo da ovo predstavlja crvenu liniju koju Priština želi da pređe.
- Duge cevi nemaju šta da traže u našim zdravstvenim ustanovama, gde se leče pacijenti svih nacionalnosti, bez ikakve etničke diskriminacije. Da budem sasvim jasan. Zdravstveni sistem na Kosovu i Metohiji funkcioniše u sistemu Republike Srbije i u skladu je sa potpisanim i važećim sporazumima iz Brisela 2013. i 2015. godine čiji je garant Evropska unija, tako da ne postoji niti jedan jedini osnov za Kurtijeve prljave namere da otme naše zdravstvene ustanove. Želim da poručim našim lekarima, medicinskom i nemedicinskom osoblju da nećemo dozvoliti da im iko ugrozi radna mesta i egzistenciju - poručio je Lončar i dodao da je "o Kurtijevim nasilnim radnjama i nastojanjima da dugim cevima zauzme i uzdrma srpski zdravstveni sistem na Kosovu i Metohiji, obavestio evopskog komesara za zdravstvo Olivera Varhejia i direktora Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hansa Klugea".
- Naše zdravstvene ustanove na KiM besprekorno funkcionišu u odnosu na teške postojeće uslove na terenu i pružaju medicinske usluge svima podjednako i Srbima i Albancima - rekao je on.
