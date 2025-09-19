- Duge cevi nemaju šta da traže u našim zdravstvenim ustanovama, gde se leče pacijenti svih nacionalnosti, bez ikakve etničke diskriminacije. Da budem sasvim jasan. Zdravstveni sistem na Kosovu i Metohiji funkcioniše u sistemu Republike Srbije i u skladu je sa potpisanim i važećim sporazumima iz Brisela 2013. i 2015. godine čiji je garant Evropska unija, tako da ne postoji niti jedan jedini osnov za Kurtijeve prljave namere da otme naše zdravstvene ustanove. Želim da poručim našim lekarima, medicinskom i nemedicinskom osoblju da nećemo dozvoliti da im iko ugrozi radna mesta i egzistenciju - poručio je Lončar i dodao da je "o Kurtijevim nasilnim radnjama i nastojanjima da dugim cevima zauzme i uzdrma srpski zdravstveni sistem na Kosovu i Metohiji, obavestio evopskog komesara za zdravstvo Olivera Varhejia i direktora Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hansa Klugea".