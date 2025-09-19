Slušaj vest

Pripreme pred vojnu paradu "Snaga jedinstva" ušle su u završnu fazu, a građani Srbije sutra će imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju, kako je najavio juče i predsednik Aleksandar Vučić.

Spektakularna ceremonija biće otvorena srpskom zastavom dugom čak 300 metara, a detaljnije o tome šta će sve biti prikazano sutra, kao i o značaju najveće vojne parade u novijoj srpskoj istoriji, za Kurir je govorio Vlade Radulović, vojni analitičar.

- Videćemo sve što je u prethodnom periodu nabavljeno i ušlo u operativnu upotrebu naše oružane snage. Odnosno, najveći deo, jer iz različitih opravdanih razloga različita sredstva ipak neće biti prikazana. Videćemo i sredstva iz razvoja, a ima nekoliko mnogo zanimljivih projekata koje očekujem da ožive i kao izvozeni adut naše vojne industrije - kaže Radulović.

On dodaje da vojne parade služe kako bi pokazali gde su oružane snage neke zemlje u tom trenutku:

- Šta vi imate od tehnike ne znači kakva je vaša moć u tom smislu. To je jedan od sedam ili osam parametra, ali služi da bi pokazao javnosti gde ste ulagali novac i čime potencijalno možete da odgovorite u slučaju ugrožavanja. Kada analizirate paradu 2014. godine i ovu danas, videćete drastičan skok u pogledu sredstava - kaže Radulović.

Radulović kaže da je i modernizacija urađena planski, taktično i temeljno u skladu sa onim što se zove savremeno vojno bojište.

Na ovu temu za Kurir govorili su i Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i profesor doktor Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Drecun: Prikazujemo mogućnosti naše vojske

Drecun kaže da ga čudi to što niko nije negativno reagovao na vojnu paradu Hrvatske, kada su slavili etničko čišćenje srpskog naroda.

- Vidite realnu ocenu mogućnosti naše vojske. Svi znaju šta imamo i ništa se ne krije, grade se odbrambeni sistemi. Niko ne planira da gađa gradove. Te rakete služe za visokoprecizne udare - kaže Drecun.

On dodaje da Srbija ima politiku vojne neutralnosti i nema sistem kolektivne zaštite kao članice NATO-a, pa kako bi sačuvali svoju bezbednost moramo da gradimo odbrambene kapacitete.

- Treba graditi vojsku, da bude moderno naoružana sa velikom vatrenom moći, da ima na raspolaganju sve što je potrebno za ispunjenje tri misije. Da odvrati od spoljen agresije, da brani u slučaju agresije i odbrani teritoriju i vazdušni prostor, kao i da učestvuje u izgradnji regionalnog i svetskog mira, i da pruži podršku civilnim vlastima u suočavanju sa bezbednosnim izazovima poput unutrašnjeg terorizma, separatizma, elementarne nepogode...

Drecun kaže da su za ovo potrebne odgovarajuće jedinice i naoružanje.

- Prikazujemo mogućnosti koje ima naša vojska da bi preventivno delovali. Ukoliko neko planira da izvrši agresiju, separatizam ili terorizam, moraju da znaju da će im biti naneta dovoljno veliak šteta da odustanu od mogućnosti da nas napadnu - kaže Drecun.

Miletić: Vojska će pokazati na kom nivou

Miletić kaže da je vojska sve vreme obavljala svoj posao u vidu unapređenja kapaciteta i odbrane otadžbine.

- Ova parada će biti manifestacija onoga što se radilo poslednjih 10 godina. Već vidimo da ne može da se upoređuje, to je skok od 100 godina za 10 godina. Mnogo je urađeno. Kažu da je ovo najbolji proivavionski sistem u Evropi. Tu nema napada, ovo je samo cena koju neko mora da plati ako misli da može da se šeta našim nebom - kaže Miletić.

On dodaje da je dosta urađeno na čuvanju vojske kao institucije koja je institucija naroda, pa i koncept totalne odbrane podrazumevaće da smo mi svi na braniku otadžbine kada je to potrebno.

- Vojska će pokazati na kome je Srbija danas nivou - kaže Miletić.

