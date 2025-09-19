Slušaj vest

Kompanija Aleksandar Group predstavila je real estate projekat ″Riverside″ iza koga stoje renomirane londonske arhitektonske kuće Howells i LDA, u saradnji sa JP Urbanizam Novi Sad. Investicija vredna 150 miliona evra obuhvatiće izgradnju 70.000 kvadrata (neto), od čega 80% rezidencijalnog i 20% komercijalnog prostora.

Poseban kvalitet projekta je taj što će Novi Sad dobiti novi, urbani deo grada sa sadržajima za igru i odmor, a biće omogućen i direktan pristup reci za sve Novosađane. U okviru kompleksa nalaziće se i dva velika javna trga, pešačka ulica, novi sadržaji koji nedostaju ovom delu grada, uključujući kulturne, komercijalne i sportske, kao i vrtiće za decu.

Kao deo investicije, kompanija Aleksandar Group obezbediće više od jednog hektara svog zemljišta u okviru ovog područja i 100 miliona dinara donacije za unapređenje sportskih sadržaja na tom prostoru. Pomenuti sadržaji obuhvataju teretanu na otvorenom, parkovski mobilijar, dečije igralište i terene za fudbal, košarku, odbojku i sve popularniji padel.

„Veoma nam je drago što radimo na projektu koji će učiniti Novi Sad još lepšim gradom i izuzetno poželjnim mestom za život, u skladu sa najboljim svetskim praksama. Moram da priznam da nije česta pojava u svetu da investitor pokloni toliko zelenih površina. Pored očuvanja i proširenja zelenih zona, poseban izazov, ali i zadovoljstvo, bio je da se zapuštena industrijska zona pretvori u uspešno i zdravo naselje, što je danas od presudnog značaja za građane koji sve više biraju da žive u okruženju zelenila i vode. Ponosni smo što smo deo upravo ovakvih projekata koji transformišu grad”, izjavio je arhitekta Glenn Howells, osnivač kompanije Howells.

Foto: Promo

„Najlepša stvar u urbanoj regeneraciji jeste mogućnost da se potpuno zatvoren industrijski prostor pretvori u zelenu oazu, onu koja donosi život i ljudima i prirodi. S obzirom na to da je pejzažna arhitektura naša strast, u ovaj projekat unećemo svoje dugogodišnje iskustvo i spojiti najbolje prakse iz Engleske i Rusije sa potrebama Srbije“, izjavio je pejzažni arhitekta Benjamin Walker, direktor studija LDADesign.

„U ovom trenutku radimo na izradi master plana i posebno smo ponosni na ovaj projekat koji spada među najambicioznije koje je do sada naša grupacija realizovala. Poseban značaj ovoj investiciji pruža i partnerstvo sa stranim i domaćim planerima i uvereni smo da ćemo zajedničkim snagama pružiti dodatnu vrednost stanovnicima Novog Sada. Po usvajanju planskog dokumenta, očekujemo početak rada, pre svega na uređenju javno dostupnih prostora za sve građane Novog Sada, a onda i na ostatku projekta”, izjavila je Olivera Polanec, direktorka kompanije.

Podsećanja radi, Aleksandar Group posluje duže od tri decenije, a do sada je na području Novog Sada i Beograda izgradila oko 500.000 m2 stambenog i poslovnog prostora. Zahvaljujući vrhunskom kvalitetu, kompanija je izgradila imidž pouzdanog i sigurnog partnera u oblasti građevinarstva i investicija.

LDA DESIGN je engleska kompanija koja je među vodećima u svetu na polju masterplanova i pejzažne arhitekture, a koja potpisuje neke od najznačajnijih svetskih projekata poput Battersea Power Station u Londonu, Gorki parka u Moskvi i mnogih drugih značajnih javnih površina, a trenutno rade na transformaciji ključnih delova Londona u pešačke zone.