Srpska pravoslavna crkva i svi njeni vernici u subotu, 21. septembra, obeležavaju rođenje Presvete Bogorodice, praznik koji se naziva i Mala Gospojina. Tim povodom dnevne novine Kurir poklanjaju ikonu ROĐENJE PRESVETE BOGORODICE sa zlatotiskom i molitvom.

Na Malu Gospojinu slavi se uspomena na dan kada je u Nazaretu, u domu Joakima i Ane, rođena Sveta Deva Marija. Ovaj dan ubraja se u 36 velikih praznika u crkvenom kalendaru obeleženih crvenim slovom.

Marija je rođena u Nazaretu, u porodici oca iz plemena Davida i oca iz roda Aronovog. Po ocu je, dakle, njeno poreklo carsko, a po majci arhijerejsko.

Već u trećoj godini, Marija, koja je nastala kao plod molitvi, odvedena je u hram Jerusalimski, a od sedme je živela u atmosferi bogosluženja, uz molitvu, ručni rad i čitanje Svetog pisma. Sa 15 godina primila je blagu vest od arhanđela Gavrila da će roditi sina Božjeg, a na četrdeseti dan po rođenju Hristovog odnela ga je u hram. Trideset godina koje opisuju jevanđelja Marija je provela u Nazaretu, a Isusa je pratila na putu do raspeća.

Posle njegovog vaznesenja, živela je još 24 godine, lečila bolesne, pomagala sirotinji i udovicama. Prema predanju, kada je položena u grob, postala je nevidljiva.

Svaki pravoslavac bi trebalo na taj dan, ako je u mogućnosti, da ode na svetu liturgiju, ispovedi se i pričesti.