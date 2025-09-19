Slušaj vest

Na levoj obali reke Save, u okviru Savskog keja, a u skladu sa izdatim rešenjem o odobrenju za izvođenje radova, obezbeđeni su i postavljeni strujni ormari pod punim strujnim naponom.

Snosiće odgovornost upravo oni koji su svesno doveli njihove živote u opasnost Foto: Promo

"Apelujemo na građane da ne prilaze strujnim ormarima, niti da ih pomeraju ili oštećuju, kako ne bi ugrozili svoju bezbednost i zdravlje, kao i zdravlje i bezbednost drugih osoba, a posebno dece. Molimo sve sugrađane da imaju u vidu da je svaki pokušaj neovlašćenog prilaska i rukovanja ormarima opasan i može dovesti do neželjenih posledica, kao i da može doći da ozbiljnih povreda i ugrožavanja života ne samo onih koji ih uništavaju nego i nedužnih sugrađana koji će se naći u njihovoj neposrednoj blizini nakon što su oštećeni", navedeno je u saopštenju Grada Beograda.

Gradska uprava će, kako navode, krivične prijave podnositi protiv svih onih koji uništavaju javnu imovinu, a u ovom slučaju ugrožavaju ne samo svoje živote nego i drugih nedužnih ljudi.