Sveti Joakim i Ana su, prema tradiciji, bili roditelji Deve Marije, odnosno Isusovi baba i deda. Prema predanju, Sveti Joakim je bio potomak cara Davida, a Ana — prvosveštenika Arona. Ana je bila najmlađa Matanova kći i, kada je odrasla, udala se za Joakima u Nazaretu. Bili su u braku pedeset godina, živeli su pobožno i često su odlazili u jerusalimski hram na molitvu. Nisu mogli da imaju dece i to ih je dugo mučilo. Danonoćno su se molili da ih Bog obraduje i da na njima učini čudo kao nekada na Avramu i Sari, Zahariju i Jelisaveti i da im podari jedno dete za utehu u starosti. Posle određenog vremena, Ana je rodila kćerku i dala joj ime Marija. Njihova kćer je kasnije rodila Hrista, te su na taj način oni postali bogooci, tj. bogopraroditelji.