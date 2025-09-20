DANAS SUNČANO I TOPLO! RHMZ najavio poljuskove i grmljavinu, od ovog datuma svežije
U Srbiji će danas, nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Duvaće slab do umeren vetar, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od osam do 16 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen.
U Beogradu će nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo uz slab jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od 14 do 16 stepeni, a najviša dnevna oko 31 stepen.
Vreme narednih dana
U Srbiji će do utorka biti pretežno sunčano, ujutru sveže, a tokom dana toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko i malo iznad 30 stepeni, a u nedelju i ponedeljak u košavskom području i vetrovito sa umerenim, na jugu Banata povremeno i jakim, jugoistočnim vetrom. Od srede će biti promenljivo oblačno i malo svežije povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.
Biometeorološka prognoza
Pobolјšanje biometeorološke situacije uticaće relativno povolјno na hronično obolele. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Nesanica i nemir su očekivane meteoropatske reakcije.