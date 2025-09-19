Slušaj vest

Život u disfunkcionalnim porodicama najveće posledice ostavlja na one koji su nedužni, decu, koja nisu birala ni da se rode, naročito ne da žive u uslovima nedostojnim ljudskog bića.

Foto: Kurir Televizija

Pred centrima za socijalni rad je težak zadatak. Isključiti emocije, stručno proceniti i profesionalno reagovati, u najboljem interesu deteta. Nažalost, dešavalo se i da dolazi do propusta u radu pojedinih centara, najčešće u unutrašnjosti Srbije.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Višnja Pavić, majka u borbi za starateljstvo, Snežana Anđelić, dečiji psiholog, Gordana Božilović Petrović, advokat, kao i Vukota Vlahović, Šef odseka za upravno-nadzorne poslove u oblasti porodično-pravne zaštite

Pavić o svojoj borbi za starteljstvo

Pavić je u borbi za starateljstvo već godinu dana, od prekida bračne zajednice u kojoj je imala dvoje dece.

- Nakon dogovora da deca provode četiri dana kod mene, četiri dana kod njega, isto se desilo i 13. februara. Onda 12. marta je moj bivši parnetner prijavio mene da zlostavljam decu jednom rečenicom koju nisam izgovorila i za koju nema dokaz. Rečenica je bila da je moje dete samoživo, da se tako izrazim, i da mu ja više neću biti majka, pa niz uvreda koje ja nisam izgovorila detetu od četiri godina - kaže Pavić.

Ona dalje objašnjava da ona u tom trenutku nije znala za ovu prijavu, niko je nije obavestio o prijavi, a drugog aprila ga je pozvala da mu kaže da će pokupiti decu iz vrtića:

- On je meni rekao ne, socijalni rad ti je uzeo decu. Predstavnica slučaja me je pitala zašto sam dolazila uopšte i rekla mi da je pokrenuta hitna mera zabrane prilaska deci. Rekla je da možemo da zakažemo intervju, ja sam rekla da ćemo ga odmah imati. To je sve pokrenuto, ja nisam dobila nikakav papir a on sve vreme drži decu kod njega. Ne bih da odem kod njega da ne bih istraumirala decu - kaže Pavić.

Ova majka se bori za starateljstvo već godinu dana - Svoju priču istpičala je za Kurir televiziju Izvor: Kurir televizija

Ona dalje objašnjava da dok je ona iščekivala papir, on nije vodio decu u vrtić, pa nije imala ni jedan način da ih vidi.

- Aprila 11. sam otišla u Socijalni rad kako bih tražila svoju decu, a oni su mi rekli da je za mnom otvorena poternica zato što nisam dobila papir koji je socijalni rat trebao da mi uruči. Niko me nije tražio, imam listing poziva i komšije. Niko me nije tražio. Dala sam izjavu i rekla da moj bivši partner laže - kaže Pavić.

Ona kaže da je na ročištu doneta odluka da ona viđa decu jednom u 15 dana u Centru za socijalni rad:

- To je strahota bila. Ja koja nisam videla decu od 20. marta nisam dobila termin do 20. maja jer je gospođa koja vodi slučaj na odmoru. Otišla sam da vidim decu i povela svoju majku. To je bilo strašno. Ja se igram sa decom, ona pitaju jel mogu još malo, ja moram da izmislim zašto ne možemo - kaže Pavić.

Ona dodaje da joj je prvo ukinuta mera zabrane jer je neosnovana, kao i da po porodičnom pravu nema tragova zlostavljanja. Pavić se onda žalila na sva dostupna vrata, pa je dodala:

- Ja sam rekla da tako više ne želim da viđam svoju decu. Mama vozi kući, ja plačem. Užas. Zdrava, prava, normalna, dokazano. Donela se nova privremena mera, gde sam ja pristala na to da on bude staratelj a da deca budu kod mene ponedeljkom i utorkom. Prvi put kada su došli sve je bilo super. Urlali su kada su trebali da idu kod njega, bilo je strašno, morala sam da ih odčupam od sebe. Drugi put je bilo okej, treći put su počeli da se žale da ih otac šamara. Snimila sam to i prijavila. Ponovo sam ih pitala sledeći put, oni pričaju istu priču - kaže Pavić.

Vukota Vlahović Foto: Kurir Televizija

Vlahović o propustima u centrima za socijalni rad

Vlahović kaže da je funkcionisanje Centra za socijalni rad uređeno porodičnim zakonom koji kaže da je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji nadležno za njegovo funkcionisanje i efikasnost.

- Propisana je procedura vršenja nadzora koja se vrši po službenoj dužnosti ili pritužbama lica. Da bi se uradio nadzor potrebni su spisi predmeta od Centra za socijalni rad. Prijava stiže potšom, mejlom, ili telefonom, a na osnovu analize spisa ili razgovora sa stučnjacima angažovanim u predmetu, ili razgovorom sa strankom, uradi se izveštaj o izvršenom nadzoru i ako konstantujemo propuste izdaju se nalozi direktoru Centra za socijalni rad da preduzmu odgovarjauće mere kako bi se propusti otklonili - kaže Vlahović.

On dodaje da se može pokrenuti i disciplinski procesi protiv zaposlenik ukoliko za to ima osnova.

Foto: Kurir Televizija

Božilović Petrović: Zakon je odličan, ali ga praksa ne prati

Božilović Petrović kaže da je zakon sve lepo predvideo, ali je neophodna praksa koja prati taj isti zakon:

- Neke stvari su veoma hitne, kada imate nasilje u porodici treba da reagujete odmah. Ne samo Centar za socijalni rad, već i policija, tužilaštvo i službe za zaštitu dece. To se ne dešava. U svojoj praksi sam imala mnogo razvoda, većina je išla kroz pakleni put - kaže ona.

Ona dodaje da godišnji odmori ne smeju da odlažu bavljenje temama podjednako važnim kao bezbednost i sreća jednog deteta u okruženju u kome živi.

Snežana Anđelić Foto: Kurir Televizija

Anđelić: Dete od dve godine se ne sme odvajati od majke bez dobrog razloga

Anđelić kaže da stručnjaci koji se bave decom lako primećuju alarmantne detalje koji ukazuju na prirodu porodičnog života deteta:

- To stručnjaci mogu zaključiti na osnovu crteža deteta. U ovom slučaju, dete se ne odvaja od majke kada ima samo dve godine osim ako majka nema ozbiljne krivične prijave i ugroženost. Ovo je vrlo malo dete u periodu potpune povezanosti sa majkom. Volela bih da neko tuži Centar za scoijalni rad, jer je u ovom slučaju zlostavljač upravo ova institucija koja je odvojila dete od majke - kaže Anđelić.

Anđelić dodaje da bi detetu trebala da sleduje debela odšteta, jer je istraumirano zauvek.

- Ne možete dete do treće godine odvajati od majke, kada ga odvojite, već ste ga traumatizovali. Jedino ukoliko je majka životno opasna po dete - kaže Anđelić.

