Jurij Mereško, Rus koji već tri godine sa porodicom živi u Srbiji, doživeo je neprijatnost na Adi Ciganliji. Nepoznati počinioci razbili su zadnje staklo na automobilu njegove supruge i iz gepeka ukrali alat, pričinivši mu značajnu štetu.

Jurij je u Srbiju došao pre tri godine Foto: Privatna Arhiva

Vest je podelio na TikToku, gde je napisao:

- Prvi put smo se sa ovim susreli. Na Adi Ciganliji su ženi razbili sva zadnja stakla i ukrali alat iz gepeka. Policajci koji su bili u blizini samo su joj rekli da ode u policijsku stanicu i prijavi krađu. Užas! - rekao je on u snimku objavljenom na Tiktok nalogu "beogradskiorao".

Njegova objava izazvala je veliki broj komentara, a mnogi korisnici društvenih mreža upozorili su da krađe automobila i predmeta iz gepeka na ovom popularnom izletištu nisu retkost.

"Hvala na podeli, da se pazimo, ali i da uhvatimo ko to radi. Za sada, najbolje je sakriti sadržaj gepeka", napisao je Milan.

"Ovo je jako česta pojava na celoj deonici gde se parkiraju vozila. Kolegi su ukrali laptop iz gepeka pre par meseci", dodao je Lazar.

Drugi korisnici ističu da se ovakve krađe dešavaju godinama unazad i da lopovi često vrebaju trenutak kada ljudi otvaraju prtljažnik.

- Greška koju obično prave žene je što otvore gepek i ostave torbe unutra. Lopovi to posmatraju i obijaju takva kola, navodi jedan komentator.

Jurijev novi život u Srbiji

Jurij Mereško u Srbiju je došao iz Rusije pre tri godine, bežeći od rata i mobilizacije. Najpre je došao sam, a zatim mu se pridružila supruga sa dvojicom sinova i porodičnim mačkom. Danas porodica živi u Zemunu, a Jurij radi kao majstor u firmi za bazene.

Za Kurir ranije je govorio da se u Srbiji oseća kao kod kuće.

- Neću se vraćati u Rusiju, volim Srbiju, ovo je moj novi dom. Želim da ovde gradim život i da budem vredan za Srbiju, rekao je.

Njegovi sinovi su se brzo uklopili - mlađi ide u vrtić, stariji u osnovnu školu, a, kako kroz osmeh priča, mlađi danas govori srpski bolje od starijeg i više koristi naš jezik nego ruski.

Jurij je u Srbiji postao prepoznatljiv i na društvenim mrežama, gde neretko deli snimke na srpskom jeziku. Posebnu pažnju privukao je kada je izjavio:

- Ako voliš Srbiju, dokaži to! Kaži tri glavne reči: Kosovo je Srbija!

- Ovde sam na duži rok. Volim Srbiju, volim ljude i mentalitet. Rusi su hladni, a Srbi su topli i otvoreni. Osećam se kao kod kuće, ispričao je ranije.

Jurij je Rusiju napustio rata i mobilizacije Foto: Privatna Arhiva

Jurij je ranije za Kurir objasnio kako su najbitniji razlog njegovog napuštanja Rusije - rat i mobilizacija.

- To je bio najteži izbor u mom životu, čak isprva to nisam želeo, ali je žena rekla: "Ajde idi tamo da napravimo neki novi početak!" - počinje priču za Kurir Jurij.

Mnoge je razočaralo ono što je rekao o dva bratska naroda.

