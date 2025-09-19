Slušaj vest

Teodora Ristović preminula je sinoć na operacionom stolu Klinike za kardiohirurgiju UKC Srbije u pokušaju lekara da devojčici, kojoj je bila neophodna transplantacija srca, spasu život. Imala je samo 17 godina.

- Moja Teodora je preminula sinoć u 11 sati, dok su lekari pokušali da joj ugrade mehaničko srce. Iskrvarila je na operacionom stolu. Poslednji put sam je videla pred ulazak u operacionu salu, bila je uspavana - kaže za Kurir Danijela Ristović, Teodorina majka.

Danijela je izgubila svoju jedinicu. Tinejdžerka kojoj je je prošle godine otkrivena urođena srčana slabost, jedinu šansu za život imala je u transplantaciji srca. U Srbiji je nije dočekala. Mnoge porodice, čiji najmiliji dožive moždanu smrt, ne daju saglasnost za doniranje njihovih organa. A jedan donor može spasti nekoliko života.

- Teodori je jedini lek bio novo srce. Nažalost, nije ga dočekala. Moje dete je umrlo jer kod nas nije razvijena svest o doniranju organa. A mogla je da živi i pored teške bolesti koju je imala. I Teodora nije jedina koja je preminula, a da nije dočekala organ. Da bar njena smrt probudi svest kod ljudi o značaju doniranja organa. Kad već mog deteta nema i ne može je ništa vratiti - kaže Danijela.

Ova devojčica iz Beograda borila se kao lavica, još od lane, kada je nakon, kako se mislilo obične temperature, otkriveno da ima srčanu insuficijenciju. Lekari su letos planirali da joj ugrade srčanu pumpu, kao most do konačnog rešenja i transplantacije, koju su nadali da će dočekati. Međutim, u avgustu se Teodorino zdravstveno stanje naglo pogoršalo, da više ni pumpa nije mogla da bude ugrađena. Majka se nadala čudu i novom srcu. Čak je početkom septembra i postojao jedan donor, ali po krvnoj grupi nije odgovarao Teodori, kojoj se stanje rapidno pogoršavalo.