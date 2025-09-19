Slušaj vest

Borilačka akademija "Čopor" iz Mladenovca organizuje humanitarni turnir u SC "Ljubomir Ivanović Gedža" kako bi prikupili novac i tako pomogli u lečenju Jakova (7) i Janje (10) Stankić, brata i sestre iz Mladenovca koji se bore sa autizmom!

Turnir će se održati 27. septembra u 16 časova, a cena ulaznica je 200 dinara.

- Ovo je 12. po redu humanitarni turnir, sada je već drugi put za decu od mog drugara Ace Stankića, Janju i Jakova koji vode tešku životnu borbu, oni boluju od autizma - priča za Kurir Ivan Jakovljević osnivač borilačke akademije "Čopor".

OVAKO MOŽETE POMOĆI JANJI I JAKOVU Upiši 1544 i pošalji SMS na 3030 Uplatom na dinarski račun: 160-6000001725538-34 Uplatom na devizni račun: 160-6000001726334-71 IBAN: RS35160600000172633471 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Po prvi put u Mladenovcu predstaviće dva prelepa borilačka sporta - Kyokushinkai i Sanda.

- Od 16 do 18h Kyokushinkai, od 18 do 19h biće Zumba ples, a od 19h počinju Sanda borbe. Cena ulaznica je 200 dinara, kao i svih prethodnih 12 godina. Pozivam sve ljude da nam se pridruže, čak i one koji nisu ljubitelji sporta, bar da kupe kartu, jer zna se za šta je ovo prvenstveno, najveća borba nam je za ovu decu - naglasio je Jakovljević.