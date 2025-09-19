Slušaj vest

Valentina Tina Mlinarević (10), devojčica iz Sokoca u Republici Srpskoj, preminula je 6. septembra u Beogradu, usled komplikacija nastalih nakon ugradnje mehaničke potpore srcu. Devojčica je u julu primljena u Institut za majku i dete u terminalnoj fazi srčane slabosti. Nažalost, nepuna dva meseca kasnije prminula je. Tragedija porodice Mlinarević potresla je mnoge.

Međutim, neki meštani Sokoca nezadovoljni su nedostatkom empatije pojedinih svojih sugrađana iz škole, jer je devojčicu na večni počinak ispratila njena učiteljica i nekolicina učitelja, kao i načelnika ove male opštine gde se svi znaju i koji nije izjavio ni saučešće. Njihovo pismo prenosimo u celosti:

Foto: Privatna arhiva

"Sa ovog svijeta ispratili smo našu desetogodišnju sugrađanku, otišla je u carstvo anđela.

Valentina-Tina je na ovom svijetu vidjela i upoznala isuviše patnje za tako malo vremena.

Tuga i bol koju proživljavaju roditelji ne može se ni mjeriti niti nadomjestiti,

Međutim ta patnja se može olakšati, može se podijeliti, može se učiniti mnogo jednim stiskom ruke, saosjećajnim pogledom, bez riječi i u tišini.

Ne možemo da se otmemo utisku da nekako postajemo otuđeni, da ne vrednujemo i ne cijenimo ljudski život.

Roditelji Ivana i Draženko Mlinarević Foto: Jakov Milosević

Moramo da kažemo da ne razumijemo da direktor škole koju je pohađala Valentina, da pedagog, psiholog i nastavnici ne osjećaju potrebu da iskažu saosjećajnost.

Pročitali smo da se djeca tog uzrasta po pravilu ne vode organizovano na sahrane vršnjaka, osim u pratnji roditelja. Tako se žele zaštiti i sačuvati od traumatičnog iskustva.

Međutim ne vidimo opravdanje da se prosvjetni radnici ponašaju na način na koji se ponašaju.