Mamografija je neinvanzivna radiološka metoda pregleda koja se koristi kao jedna od dijagnostičkih procedura za otkrivanje patoloških promena u dojkama i imenovana je od strane Svetske zdravstvene organizacije kao dijagnostička metoda za rano otkrivanje raka dojke.

Mamografija – pregled koji može spasiti život, ali i izazvati dileme. Kada je zaista neophodna, da li je bezbedna i šta svaka žena mora da zna pre nego što se odluči na ovaj pregled?

O ovoj temi govorile su gošće emisije "Puls Srbije" dr Snežana Bašić, kardiolog i dr sc.med. Jasmina Radojlović, specijalista preventivne medicine i dr Gradimir Dragutinović, radiolog :

Šta je mamografija

- Mamografija jeste najbolja prevencija raka dojke i sada je to vrlo aktuelna tema. U ovim mesecima naše Ministarstvo zdravlja upravo poziva na mamografiju. Mamografija je ciljni skrining na rak dojke, koji predstavlja broj jedan po pitanju i mortaliteta i morbiditeta u našoj populaciji. To je vrlo opasna bolest i rana našeg društva - kaže Radojlović i dodaje:

- Mamografija je apsolutno broj jedan kada je reč o skrining metodi za rano otkrivanje. Domovi zdravlja pozivaju žene da se pregledaju. Pre nekoliko dana je moja sestra dobila poziv iz doma zdravlja i, naravno, odazvaće se. Ako me pitate da li sam za mamografiju – jesam, ukoliko je ona indikovana i ukoliko je potrebna određenoj grupi žena. Tačno je da je magnetna rezonanca najbolja, ali koleginica radiolog mi je rekla da novi aparati imaju izuzetno manju količinu zračenja.

Zračenje mamografije dovodi do slabosti srca

- Mamografija je jako štetna i to se dokazalo. Ja govorim kao kardiolog, a pozvaniji na ovu temu jesu radiolozi. Mamografija je jako bitna za mikrokalcifikate. Oni se prate jer se karcinomi dojke upravo razvijaju na mikrokalcifikatima. Švajcarci su je ukinuli jer su se pojavile srčane insuficijencije, slabosti srca posle toga. Kada su žene u periodu koji nije generativni, a to podrazumeva posle 50. godine starosti, onda se ona indikuje na svake dve godine – kaže Bašić i dodaje:

- To je velika količina zračenja. Sigurno ta zračenja dovode do pogoršanja srčane funkcije. Švajcarci su upravo zbog toga odlučili da smanje mamografije. Potrebna je veoma dobra obučenost za rad na mamografiji. To ne može svako da radi, zato imamo mnogo propusta, dosta njih propusti sam tumor i kaže „nema ništa“. Magnetna rezonanca je metoda koja otkriva tumor i nema dozu zračenja koja je štetna. Naravno, kod nas se ne indikuje magnetna rezonanca.

Mamografije su opasne

Radiolog Dragutinović objašnjava da je mamografija vrlo štetna, a obično je i rade nestručna lica:

- Mamografija, mislim, da je pogrešna. Sudeći po metodama skrining zračenja, biološka doza koja može da izazove malignitet se ne zna. Dozu koja može da izazove malignitet još niko nije izračunao. Dakle, moram da vas podsetim da se prave skrining metode, što mislim da je pogrešno - kaže Dragutinović i dodaje:

- Neophodno je da se našim ženama pravi pregled, a ne samo čitanje snimaka. Neophodno je napraviti pregled dojki, nakon čega ide ultrazvuk, koji nije odlučujući niti spada u sudskomedicinske dokumente. Nakon ultrazvuka doktor može preciznije da kaže u kakvom stanju se nalaze dojke, ali neophodne su i mamografija i magnetna rezonanca. Nema samo čitanja snimaka, mora se uraditi detaljan pregled dojki. Mamografije su jako opasne jer žena može da dobije podatak da je sve u redu, a ustvari nije. Jako je važna edukacija, a mamografiju najbolje rade doktori sa onkološkog instituta.

