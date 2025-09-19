Slušaj vest

Karcinom bubrega spada u u 10 najčešćih karcinoma u razvijenim zemljama. Treći je po smrtnosti od svih uroloških maligniteta. U cilju prevencije ovog karcinoma u Beogradu održana je tribina čiji je glavni cilj edukacija građana o potencijalnim opasnostima kao i samoj prevenciji.

Prof.dr Zoran Džamić, urolog i direktor Klinike za urologiju, UKC Srbije govorio je o ovoj temi za Kurir televiziju:

Foto: Kurir Televizija

- Kad govorimo o toj uro-onkološkoj patologiji, karcinom bubrega je po svim svojim karakteristikama na trećem mestu, posle karcinoma prostate i karcinoma mokraćne bešike, a kad gledate malo matematički, 850 do 900 novo dijagnostikovanih slučajeva na godišnjem nivou, vrlo često dijagnoza u podmakloj fazi zbog odsustva simptoma koji bi eventualno pacijente odveli kod lekara.

Džamić objašnjava koliko se često pacijenti javljaju u tim ranim fazama i koliko često ustanove karcinom:

- Literaturni podaci kažu da su ti neki simptomi vezani za pojavu krvi u mokraći, pojave tumora u predelu slabinskih regija i nekih konstantnih bolova prisutni kod manje od 10% pacijenata. Mi to u svakodnevnoj praksi vidimo još ređe, manje od 5 procenata. Tako da, faktički, nažalost, većina pacijenata se javlja u trenutku kada je bolest uzela maha, kada je dala svoje komplikacije, to nije isto kao početna faza bolesti.Muka te ljude natera da odu kod lekara - kaže Džamić i dodaje:

- Vrlo je bitna ta prevencija u otkrivanju i lečenju pacijenata. Znači, sistematski pregledi, preventivni pregledi koji se u Republici Srbiji poslednjih godina vrlo često realizuju. Sprovode se i u glavnom gradu i u drugim centrima po Srbiji. Pokazalo se da što se ranije otkrije bolest, može se bolje lečiti i izlečiti, tako da preventivni pregledi u smislu odlaska na ultrazvučne preglede jedanput godišnje predstavljaju jedan prosek koga bi trebalo da se pridržavaju i svi, i mlađa i starija populacija. Ovi tumori su najčešće između 50. i 70. godine.

bubreg Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs