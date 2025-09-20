A DANAS SPEKTAKL - MOĆ SRPSKE VOJSKE NA DELU! Veličanstvena parada od 11 sati, ovo ne smete da propustite
U prestonici, ispred Palate Srbije, danas tačno u 11 časova počinje vojna parada "Snaga jedinstva 2025", na kojoj učestvuje više od 10.000 pripadnika Vojske Srbije, oko 70 različitih letelica, 600 borbenih i oklopnih vozila i oko 20 plovnih, a očekuje se više desetina hiljada građana u publici da s ponosom posmatraju snagu i spremnost naših oružanih jedinica.
Pripreme za ovaj veličanstveni događaj trajale su nedeljama, a sadržaće svečani defile jedinica, prikaz naoružanja i vojne tehnike, ali i impresivan program Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, uz spektakularne prelete letelica.
Svečanost će započeti dočekom predsednika Srbije, a zatim će uslediti počasna artiljerijska paljba, kao uvod u jedan od najemotivnijih trenutaka parade - dolazak učenika Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole, koji će proneti srpsku trobojku dugu čak 300 metara i tešku više od 300 kilograma kao snažnu poruku jedinstva, snage i ljubavi prema otadžbini.
Važno za posetioce
- Ulaz otvoren od 8.30 časova
- Ulazne tačke:
- * Kod kružnog toka blizu TC "Ušće" (prema Brankovom mostu)
- * Raskrsnica Ulice trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle (iz pravca Novog Beograda i Zemuna)
- Nije dozvoljen ulazak vozilima, dolazak isključivo pešice
- Bezbednosni punktovi biće postavljeni na ulazima, svi posetioci će biti proveravani
- Zabranjeno je unošenje opasnih predmeta, kao i pristup osobama pod dejstvom alkohola, opijata ili neprimerenog ponašanja i s neprimerenim obeležjima
- Ulaz je slobodan za punoletne građane i maloletne u pratnji roditelja/staratelja
- Kućni ljubimci nisu dozvoljeni iz bezbednosnih razloga
- Građani koji nisu u mogućnosti da prisustvuju mogu gledati prenos uživo na Prvom programu RTS
Kako Kurir saznaje, na velikoj vojnoj paradi biće prisutni mnogi važni gosti iz inostranstva. Među zvanicama će biti brigadni general kineske vojske, ministri odbrane Mađarske, Kipra i Azerbejdžana, komandant francuskog vazduhoplovstva i zamenik ministra odbrane Francuske, komandant Nacionalne garde Ohaja, kao i ostali specijalni gosti.
EŠELON JEDINICA
- Zastavni vod Kopnene vojske
- Podešelon ratnih zastava
- Podešelon Garde
- Podešelon 72. brigade za specijalne operacije
- Podešelon 63. padobranske brigade
- Podešelon Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre"
- Podešelon Prve brigade kopnene vojske
- Podešelon Druge brigade kopnene vojske
- Podešelon Treće brigade kopnene vojske
- Podešelon Četvrte brigade kopnene vojske
- Podešelon Mešovite artiljerijske brigade
- Podešelon Rečne flotile
- Podešelon 250. raketne brigade za PVD
- Podešelon 126. brigade VOJIN
- Podešelon 204. vazuhoplovne brigade
- Prvi podešelon Komande za obuku
- Drugi podešelon Komande za obuku
- Podešelon Brigade veze
- Podešelon 608. logističke baze
- Podešelon kadeta Vojne akademije
- Podešelon veterana
EŠELON JEDINICA NA VOZILIMA
Podešelon specijalnih jedinica
1. HMMWV M1151 "hamer"
- višenamensko terensko vozilo visoke prohodnosti
2. Oklopno borbeno vozilo točkaš 4×4 "miloš"
- namenjeno za izvršavanje zadataka patroliranja i izvođenje specijalnih dejstava
3. Kvad 4×4 "polaris sportsman 1.000"
- namenjeno za patrolne delatnosti, prevoz snajperskih parova, potere, kao i zadatke koji zahtevaju brze manevre jedinica
Podešelon izviđačkih jedinica
1. Oklopno-izvidački automobil BRDM-2MS
- namenjen za izviđanje u svim borbenim operacijama kako sa zemlje, tako i s vode, danju i noću
2. HMMWV M1151 sa MIP 3
- vozilo opremljeno multisenzorskom izviđačkom platformom montiranom na teleskopski stub ugrađen na zadnju stranu vozila
Prvi podešelon pešadijskih jedinica
1. OBVT 8×8 "lazar-3K", "lazar-3M" i "lazar-3"
- višenamenska oklopna borbena vozila namenjena jedinicama pešadije i specijalnim jedinicama
2. Oklopni transporteri BTR-80A
- namenjeni su za pešadijske, izviđačke i mehanizovane jedinice, kao i za jedinice za specijalne operacije
Drugi podešelon pešadijskih jedinica
1. BOV KIV
- oklopno borbeno vozilo s pogonom na svim točkovima
2. Oklopni transporter 6x6 MRAP M21
- borbeno oklopno vozilo za prevoz pešadijskih jedinica i isturanje radi dejstva u urbanoj sredini
3. BOV OT 4h4
- vrsta oklopnog transportera s protivminskom zaštitom, namenjen za bezbedan prevoz 10 osoba po svim tipovima zemljišta
Podešelon protivoklopnih jedinica
1. Usavršeni BOV POLO M-83
- opremljen multisenzorskim optoelektronskim sistemom koji omogućava nišanjenje i u noćnim uslovima
2. Usavršeni protivoklopni "hamer" HMMWV M1151
- opremljen raketnim sistemom "kornet EM", predviđen za protivoklopnu borbu i diverzantska dejstva
Podešelon jedinica Vojne policije
1. VPB M86
- namenjen za izvršavanje vojnopolicijskih zadataka
2. "Lenco Bearcat"
- vojnopolicijsko vozilo koje odlikuje visoka prohodnost i balistička zaštita
Podešelon jedinica telekomunikacija
1. TAM 150 T11 PKČbr
2. TAM 110 T7 PKČbr
3. TAM 110 T7 RS-125
4. TAM 110 T7 RRMSt
5. TAM 150 T11 RRMSt
6. TAM 150 T11 KzS 5/1
7. TAM 150 T11 DATC
Podešelon jedinica "Vojin"
1. Centar VOJ CVOJ M11
- namenjen za automatsku digitalnu obradu analognog video-signala osmatračkog radara, distribuciju i prikaz radarskih podataka u četi "Vojin"
2. Radar GM-400
- trodimenzionalni, višenamenski, mobilni radar velikog dometa, namenjen za otkrivanje i praćenje svih vrsta ciljeva u vazdušnom prostoru samostalno ili u okviru sistema PVO
3. Radar GM-200
- trodimenzionalni, višenamenski, taktički, mobilni radar srednjeg dometa, namenjen za otkrivanje i praćenje svih vrsta ciljeva u vazdušnom prostoru samostalno ili u okviru sistema PVO
4. Trodimenzionalni radar AN/TPS-70
- namenjen je za otkrivanje i praćenje svih vrsta ciljeva u vazdušnom prostoru samostalno ili u okviru sistema PVO
5. OAR M-85M "žirafa"
- impulsni dopler radar namenjen za detekciju i automatsko praćenje niskoletećih ciljeva, kao i za dostavljanje podataka PASARS vatrenim jedinicama upotrebom digitalnih radio-uređaja
Podešelon artiljerijskih jedinica
1. SVLR 128 mm M-18
- modularni samohodni višecevni lanser raketa može koristiti nevođene i vođene rakete različitog kalibra
2. Univerzalna pokretna artiljerijska računarska stanica - UPARS
- namenjena za automatsku obradu i prenos podataka za izvršenje artiljerijskih gađanja
3. SVLR 128 mm M-17
- namenjen za osnovnu vatrenu podršku jedinica ranga brigade
4. Komandno izviđačko vozilo
- namenjeno komandiru baterije
5. Samohodna top-haubica 155 mm "nora-B52 M15"
- namenjena za vatrenu podršku
6. KOT KB M21 V1
- komandni oklopni transporter
7. SH 122 mm 1S1M
- samohodno artiljerijsko oruđe - haubica, namenjeno za uništavanje i neutralisanje žive sile van zaklona i u zaklonima
Podešelon artiljerijsko-raketnih jedinica za PVD
1. Raketni sistem za PVD 2K12 "kub-M2 (SM)"
- namenjen za protivvazduhoplovnu odbranu
Podešelon oklopnih jedinica
1. BVP M80-AB1/V2
- lako oklopljeno borbeno, gusenično vozilo mehanizovanog odeljenja
2. Tenk M-84 AS 1/2
- borbeno gusenično vozilo namenjeno za uništavanje neprijateljskih oklopnih borbenih vozila, žive sile i drugih borbenih sredstava
3. Tenk T-72MS
- borbeno gusenično vozilo namenjeno za uništavanje neprijateljskih oklopnih borbenih vozila, žive sile i drugih borbenih sredstava
Podešelon sredstava ratne tehnike iz razvoja
1. TMB 203 mm
- teški artiljerijski sistem kratkog dometa
2. "Nora B-39"
- projektovana za pružanje vatrene podrške pešadijskim i mehanizovanim jedinicama, uništavanje neprijateljskih fortifikacija
3. "Strela S10M"
- modernizovani samohodni raketni sistem namenjen za protivvazdušna dejstva na malim daljinama
4. "MTU-4 hajduk"
- Daljinski upravljana borbena stanica (DUBS) SRS-23 namenjena za protivvazdušnu odbranu na malim daljinama i neposrednu vatrenu podršku borbenim jedinicama
5. BKV za PVD M25
- Baterijsko komandno vozilo za ARJ M25 na platformi BOV OT namenjeno je za komandovanje baterijom ARJ za PVD
6. Dron "obad"
- predstavlja modularni daljinski pilotirani vazduhoplov sposoban da nosi korisni teret do 50 kg
7. "Aleksandar ujedinitelj"
- naziv familije višenamenskih taktičkih oklopnih vozila pogona 4×4
8. "STH 155mm perun"
- Samohodna top-haubica je najsavremenije i najmoćnije artiljerijsko oruđe srpske odbrambene industrije
9. "STH 155mm aleksandar"
- Samohodno oruđe koncipirano na bazi kvalitativno novog sistema za automatsko punjenje oruđa
10. "LRSM tamnava"
- Lanser raketa
11. "BOVT 8x8 lazanski"
- najsofisticiranije i najmodernije teško oklopno vozilo koje je razvilo preduzeće "Jugoimport - SDPR"
12. NTV specijalni
- Najnoviji član porodice vozila "zastava" NTV je specijalno izviđačko vozilo bazirano na poluzatvorenoj oklopnoj karoseriji
Podešelon jedinica za elektronska dejstva
1. Komplet za detekciju i ometanje bespilotnih vazduhoplova "repelent"
- namenjen za rano otkrivanje, detekciju i ometanje mikro, mini i malih bespilotnih vazduhoplova
2. Širokopojasni radio-goniometar "vera"
- namenjen je za automatsku procenu azimuta radio-signala u VVF/UVF frekvencijskom opsegu
3. Komplet za detekciju i ometanje BPV "kobac-1 PR"
- namenjen za automatsku detekciju, identifikaciju, praćenje i neutralisanje BPV upotrebom više različitih međusobno uvezanih senzora: radioizviđačkog, radarskog i radioometačkog
Podešelon artiljerijsko-raketnih jedinica za PVD
1. Raketni sistem za PVD FK-3
2. Artiljerijsko-raketni sistem za PVD "pancir-S1"
3. Raketni sistem za PVD S-125 "neva" M1T
4. Raketni sistem za PVD HQ-17AE
5. Raketni sistem "mistral"
6. Hibridni samohodni PVO sistem PASARS
7. Prenosni raketni sistem za protivvazduhoplovna dejstva 9K38 "šilo"
Podešelon besposadnih sistema
1. DKPB "miloš - N"
- daljinski upravljano malo gusenično oklopno vozilo namenjeno za podršku specijalnih i izviđačkih jedinica
2. Daljinsko pilotirani vazduhoplov CH-95
- višenamenska besposadna letelica namenjena za izviđanje iz vazdušnog prostora i izvođenje vazduhoplovnih vatrenih dejstava
3. Daljinsko pilotirani vazduhoplov CH-92A
- višenamenska besposadna letelica namenjena za izviđanje
4. Daljinsko pilotirani vazduhoplov "pegaz"
- bespilotni vazduhoplov srednjeg doleta
5. LM "šedou-25"
- dron samoubica srednjeg dometa, do 250 km
6. LM "šedou-50"
- dron samoubica srednjeg dometa, do 300 km
7. Sistem lutajuće municije SM-2
- lansira se sa zemlje, koristi globalni navigacioni satelitski sistem za navođenje
8. Bespilotni vazduhoplov malog doleta "vrabac"
- namenjen je za izviđanje, nadgledanje i osmatranje
9. IKA-20
- borbena i izviđačka bespilotna letelica
10. Vazduhoplov daljinski pilotirani borbeni multirotorski VDPBM "komarac 2"
- FPV dron za jednokratnu upotrebu
EŠELON VAZDUHOPLOVNIH JEDINICA
Podešelon lovačke avijacije
"Mig-29"
- namenjen za lovačko-presretačka dejstva
Podešelon lovačko-bombarderske avijacije
1. "Orao"
- lovac bombarder
2. "Supergaleb"
- školsko-borbeni avion
Podešelon školske avijacije
"Lasta"
- klipni avion namenjen za izvođenje obuke kadeta
Podešelon transportne avijacije
1. C-295 CASA
- transportni avion namenjen za prevoženje i desantiranje ljudi i tereta, kao i za medicinsko prevoženje
2. "An-26"
- elisomlazni transportni avion srednje nosivosti, namenjen za taktički prevoz tereta i putnika i desantiranje padobranaca i tereta
Podešelon avijacije za AFS
"Pajper seneka"
- dvomotorni avion namenjen za aero-foto snimanje
Podešelon helikopterskih jedinica
1. "Mi-35 M/P"
- višenamenski borbeni i transportni helikopter
2. "Mi-17"
- transportni helikopter za taktički vazdušni transport ljudstva i materijala
3. X-145
- višenamenski transportno-borbeni helikopter
4. "Gama"
- namenjen za uništavanje oklopne borbene tehnike, utvrđenih objekata, vazduhoplovnu vatrenu podršku, prevoženje ljudstva i tereta
5. "Gazela"
- namenjen za obuku pilota helikoptera, olaki transport ljudstva i materijala, izviđanje
EŠELON PLOVNIH JEDINICA REČNE FLOTILE
1. Rečni patrolni brod tip 111
2. Brod posebne namene BPN-30 "Kozara"
3. Pomoćni rečni brod tip 36 "Šabac"
4. Rečni višenamenski rod
* Rečni višenamenski brod tipa 341
* Rečni višenamenski brod tipa 331
5. Rečni patrolni brod - 211
6. Rečni desantni brodovi tipa 411
7. RHIB - 720
* Gumeni čamac sa čvrstim trupom
Egzercir Garde
- jedinstvena i atraktivna vojnička radnja koju izvode odabrani gardisti, to jest najspretniji, najokretniji i vrhunski strojevo izgrađeni pripadnici. Uvežbavanje i izvođenje radnji pri prikazu egzercira se izvodi s poluautomatskom puškom 7,62 mm M 59/66, koja je teška 4,1 kilogram i s rasklopljenim nožem duga 1,32 metra.
Prikaz sposobnosti odreda vp s/n "Kobre"
- Odred vojne policije specijalne namene "Kobre" jedinica je namenjena za bezbednosnu, protivterorističku i protivdiverzionu zaštitu određenih lica i objekata, kao i bezbednosnu zaštitu stranih vojnih delegacija.
BROJKE
- 10.000 učesnika
- 70 vazduhoplova
- 600 vozila
- 20 plovnih objekata
- 2.500 sredstava NVO
Istorijat vojnih parada
Ministarstvo odbrane podseća da je pojam vojne parade prvi put jasnije definisan ukazom kralja Milana Obrenovića od 14. marta 1884, kojim se propisuje da se opštenarodni praznici i državne svetkovine proslavljaju ceremonijalom u celoj zemlji, u oblastima gde je stacionirana vojska.
- Ovaj akt je utemeljio buduće predstavljanje vojnih sastava tokom državnih i verskih praznika u Kraljevini Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji. U SFRJ vojne parade su održavane za važne praznike, kako u Beogradu, tako i u glavnim gradovima ostalih republika. Dve najveće parade u tom smislu održane su 1975. i 1985. godine, 9. maja, na Dan pobede nad fašizmom - navodi MO i dodaje:
- Poslednja parada Vojske Srbije organizovana je 2014. godine ispred zgrade Palate Srbije povodom oslobođenja grada Beograda u Drugom svetskom ratu i na njoj je učestvovalo oko 4.500 učesnika, kao i više od 350 različitih borbenih sredstava.