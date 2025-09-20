Slušaj vest

U prestonici, ispred Palate Srbije, danas tačno u 11 časova počinje vojna parada "Snaga jedinstva 2025", na kojoj učestvuje više od 10.000 pripadnika Vojske Srbije, oko 70 različitih letelica, 600 borbenih i oklopnih vozila i oko 20 plovnih, a očekuje se više desetina hiljada građana u publici da s ponosom posmatraju snagu i spremnost naših oružanih jedinica.

Pripreme za ovaj veličanstveni događaj trajale su nedeljama, a sadržaće svečani defile jedinica, prikaz naoružanja i vojne tehnike, ali i impresivan program Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, uz spektakularne prelete letelica.

Svečanost će započeti dočekom predsednika Srbije, a zatim će uslediti počasna artiljerijska paljba, kao uvod u jedan od najemotivnijih trenutaka parade - dolazak učenika Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole, koji će proneti srpsku trobojku dugu čak 300 metara i tešku više od 300 kilograma kao snažnu poruku jedinstva, snage i ljubavi prema otadžbini.

Program na vojnoj paradi Foto: Marko Karović

Važno za posetioce Ulaz otvoren od 8.30 časova

Ulazne tačke:

* Kod kružnog toka blizu TC "Ušće" (prema Brankovom mostu)

* Raskrsnica Ulice trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle (iz pravca Novog Beograda i Zemuna)

Nije dozvoljen ulazak vozilima, dolazak isključivo pešice

Bezbednosni punktovi biće postavljeni na ulazima, svi posetioci će biti proveravani

Zabranjeno je unošenje opasnih predmeta, kao i pristup osobama pod dejstvom alkohola, opijata ili neprimerenog ponašanja i s neprimerenim obeležjima

Ulaz je slobodan za punoletne građane i maloletne u pratnji roditelja/staratelja

Kućni ljubimci nisu dozvoljeni iz bezbednosnih razloga

Građani koji nisu u mogućnosti da prisustvuju mogu gledati prenos uživo na Prvom programu RTS

Važni gosti iz celog sveta Kako Kurir saznaje, na velikoj vojnoj paradi biće prisutni mnogi važni gosti iz inostranstva. Među zvanicama će biti brigadni general kineske vojske, ministri odbrane Mađarske, Kipra i Azerbejdžana, komandant francuskog vazduhoplovstva i zamenik ministra odbrane Francuske, komandant Nacionalne garde Ohaja, kao i ostali specijalni gosti.

Vojna parada Vojske Srbije "Snaga jedinstva 2025", pripreme

EŠELON JEDINICA Zastavni vod Kopnene vojske

Podešelon ratnih zastava

Podešelon Garde

Podešelon 72. brigade za specijalne operacije

Podešelon 63. padobranske brigade

Podešelon Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre"

Podešelon Prve brigade kopnene vojske

Podešelon Druge brigade kopnene vojske

Podešelon Treće brigade kopnene vojske

Podešelon Četvrte brigade kopnene vojske

Podešelon Mešovite artiljerijske brigade

Podešelon Rečne flotile

Podešelon 250. raketne brigade za PVD

Podešelon 126. brigade VOJIN

Podešelon 204. vazuhoplovne brigade

Prvi podešelon Komande za obuku

Drugi podešelon Komande za obuku

Podešelon Brigade veze

Podešelon 608. logističke baze

Podešelon kadeta Vojne akademije

Podešelon veterana EŠELON JEDINICA NA VOZILIMA Podešelon specijalnih jedinica

1. HMMWV M1151 "hamer"

- višenamensko terensko vozilo visoke prohodnosti

HMMWV M1151 „hamer” Foto: Ministarstvo odbrane

2. Oklopno borbeno vozilo točkaš 4×4 "miloš"

- namenjeno za izvršavanje zadataka patroliranja i izvođenje specijalnih dejstava

Oklopno borbeno vozilo točkaš 4×4 „miloš” Foto: Ministarstvo odbrane

3. Kvad 4×4 "polaris sportsman 1.000"

- namenjeno za patrolne delatnosti, prevoz snajperskih parova, potere, kao i zadatke koji zahtevaju brze manevre jedinica

Kvad 4×4 Polaris Sportsman 1000 Foto: Ministarstvo odbrane

Podešelon izviđačkih jedinica

1. Oklopno-izvidački automobil BRDM-2MS

- namenjen za izviđanje u svim borbenim operacijama kako sa zemlje, tako i s vode, danju i noću

Oklopno-izviđački automobil BRDM-2MS Foto: Ministarstvo odbrane

2. HMMWV M1151 sa MIP 3

- vozilo opremljeno multisenzorskom izviđačkom platformom montiranom na teleskopski stub ugrađen na zadnju stranu vozila

HMMWV M1151 sa MIP 3 Foto: Ministarstvo odbrane

Prvi podešelon pešadijskih jedinica

1. OBVT 8×8 "lazar-3K", "lazar-3M" i "lazar-3"

- višenamenska oklopna borbena vozila namenjena jedinicama pešadije i specijalnim jedinicama

OBVT 8×8 „lazar-3K”, „lazar-3M” i „lazar-3” Foto: Ministarstvo odbrane

2. Oklopni transporteri BTR-80A

- namenjeni su za pešadijske, izviđačke i mehanizovane jedinice, kao i za jedinice za specijalne operacije

Drugi podešelon pešadijskih jedinica

1. BOV KIV

- oklopno borbeno vozilo s pogonom na svim točkovima

BOV KIV Foto: Ministarstvo odbrane

2. Oklopni transporter 6x6 MRAP M21

- borbeno oklopno vozilo za prevoz pešadijskih jedinica i isturanje radi dejstva u urbanoj sredini

Oklopni transporter 6h6 MRAP M21 Foto: Ministarstvo odbrane

3. BOV OT 4h4

- vrsta oklopnog transportera s protivminskom zaštitom, namenjen za bezbedan prevoz 10 osoba po svim tipovima zemljišta

BOV OT 4h4 Foto: Ministarstvo odbrane

Podešelon protivoklopnih jedinica

1. Usavršeni BOV POLO M-83

- opremljen multisenzorskim optoelektronskim sistemom koji omogućava nišanjenje i u noćnim uslovima

Usavršeni BOV POLO M-83 Foto: Ministarstvo odbrane

2. Usavršeni protivoklopni "hamer" HMMWV M1151

- opremljen raketnim sistemom "kornet EM", predviđen za protivoklopnu borbu i diverzantska dejstva

Usavršeni protivoklopni „hamer” HMMWV M1151 Foto: Ministarstvo odbrane

Podešelon jedinica Vojne policije

1. VPB M86

- namenjen za izvršavanje vojnopolicijskih zadataka

VPB M86 Foto: Ministarstvo odbrane

2. "Lenco Bearcat"

- vojnopolicijsko vozilo koje odlikuje visoka prohodnost i balistička zaštita

LENCO BEARCAT Foto: Ministarstvo odbrane

Podešelon jedinica telekomunikacija

1. TAM 150 T11 PKČbr

2. TAM 110 T7 PKČbr

3. TAM 110 T7 RS-125

4. TAM 110 T7 RRMSt

5. TAM 150 T11 RRMSt

6. TAM 150 T11 KzS 5/1

7. TAM 150 T11 DATC

Podešelon jedinica "Vojin"

Centar VOJ CVOJ M11 Foto: Ministarstvo odbrane

1. Centar VOJ CVOJ M11

- namenjen za automatsku digitalnu obradu analognog video-signala osmatračkog radara, distribuciju i prikaz radarskih podataka u četi "Vojin"

2. Radar GM-400

- trodimenzionalni, višenamenski, mobilni radar velikog dometa, namenjen za otkrivanje i praćenje svih vrsta ciljeva u vazdušnom prostoru samostalno ili u okviru sistema PVO

3. Radar GM-200

- trodimenzionalni, višenamenski, taktički, mobilni radar srednjeg dometa, namenjen za otkrivanje i praćenje svih vrsta ciljeva u vazdušnom prostoru samostalno ili u okviru sistema PVO

4. Trodimenzionalni radar AN/TPS-70

- namenjen je za otkrivanje i praćenje svih vrsta ciljeva u vazdušnom prostoru samostalno ili u okviru sistema PVO

5. OAR M-85M "žirafa"

- impulsni dopler radar namenjen za detekciju i automatsko praćenje niskoletećih ciljeva, kao i za dostavljanje podataka PASARS vatrenim jedinicama upotrebom digitalnih radio-uređaja

Program na vojnoj paradi

Podešelon artiljerijskih jedinica

1. SVLR 128 mm M-18

SVLR 128 mm M-18 Foto: Ministarstvo odbrane

- modularni samohodni višecevni lanser raketa može koristiti nevođene i vođene rakete različitog kalibra

2. Univerzalna pokretna artiljerijska računarska stanica - UPARS

- namenjena za automatsku obradu i prenos podataka za izvršenje artiljerijskih gađanja

3. SVLR 128 mm M-17

- namenjen za osnovnu vatrenu podršku jedinica ranga brigade

SVLR 128 mm M-17 Foto: Ministarstvo odbrane

4. Komandno izviđačko vozilo

- namenjeno komandiru baterije

5. Samohodna top-haubica 155 mm "nora-B52 M15"

Samohodna top-haubica 155 mm NORA-B52 M15. Foto: Ministarstvo odbrane

- namenjena za vatrenu podršku

6. KOT KB M21 V1

- komandni oklopni transporter

7. SH 122 mm 1S1M

- samohodno artiljerijsko oruđe - haubica, namenjeno za uništavanje i neutralisanje žive sile van zaklona i u zaklonima

SH 122 mm 1S1M Foto: Ministarstvo odbrane

Podešelon artiljerijsko-raketnih jedinica za PVD

1. Raketni sistem za PVD 2K12 "kub-M2 (SM)"

- namenjen za protivvazduhoplovnu odbranu

Podešelon oklopnih jedinica

1. BVP M80-AB1/V2

- lako oklopljeno borbeno, gusenično vozilo mehanizovanog odeljenja

BVP M80-AB1 V2 Foto: Ministarstvo odbrane

2. Tenk M-84 AS 1/2

- borbeno gusenično vozilo namenjeno za uništavanje neprijateljskih oklopnih borbenih vozila, žive sile i drugih borbenih sredstava

Tenk M-84 AS 1 2. Foto: Ministarstvo odbrane

3. Tenk T-72MS

- borbeno gusenično vozilo namenjeno za uništavanje neprijateljskih oklopnih borbenih vozila, žive sile i drugih borbenih sredstava

Tenk T-72MS Foto: Ministarstvo odbrane

Podešelon sredstava ratne tehnike iz razvoja

1. TMB 203 mm

- teški artiljerijski sistem kratkog dometa

TMB 203mm Foto: Ministarstvo odbrane

2. "Nora B-39"

- projektovana za pružanje vatrene podrške pešadijskim i mehanizovanim jedinicama, uništavanje neprijateljskih fortifikacija

NORA B-39 Foto: Ministarstvo odbrane

3. "Strela S10M"

- modernizovani samohodni raketni sistem namenjen za protivvazdušna dejstva na malim daljinama

strela - S10M Foto: Ministarstvo odbrane

4. "MTU-4 hajduk"

- Daljinski upravljana borbena stanica (DUBS) SRS-23 namenjena za protivvazdušnu odbranu na malim daljinama i neposrednu vatrenu podršku borbenim jedinicama

5. BKV za PVD M25

- Baterijsko komandno vozilo za ARJ M25 na platformi BOV OT namenjeno je za komandovanje baterijom ARJ za PVD

6. Dron "obad"

- predstavlja modularni daljinski pilotirani vazduhoplov sposoban da nosi korisni teret do 50 kg

DRON OBAD Foto: Ministarstvo odbrane

7. "Aleksandar ujedinitelj"

- naziv familije višenamenskih taktičkih oklopnih vozila pogona 4×4

ALEKSANDAR UJEDINITELj Foto: Ministarstvo odbrane

8. "STH 155mm perun"

- Samohodna top-haubica je najsavremenije i najmoćnije artiljerijsko oruđe srpske odbrambene industrije

STH 155mm PERUN Foto: Ministarstvo odbrane

9. "STH 155mm aleksandar"

- Samohodno oruđe koncipirano na bazi kvalitativno novog sistema za automatsko punjenje oruđa

10. "LRSM tamnava"

- Lanser raketa

LRSM TAMNAVA Foto: Ministarstvo odbrane

11. "BOVT 8x8 lazanski"

- najsofisticiranije i najmodernije teško oklopno vozilo koje je razvilo preduzeće "Jugoimport - SDPR"

BOVT 8x8 LAZANSKI Foto: Ministarstvo odbrane

12. NTV specijalni

- Najnoviji član porodice vozila "zastava" NTV je specijalno izviđačko vozilo bazirano na poluzatvorenoj oklopnoj karoseriji

Podešelon jedinica za elektronska dejstva

1. Komplet za detekciju i ometanje bespilotnih vazduhoplova "repelent"

- namenjen za rano otkrivanje, detekciju i ometanje mikro, mini i malih bespilotnih vazduhoplova

2. Širokopojasni radio-goniometar "vera"

- namenjen je za automatsku procenu azimuta radio-signala u VVF/UVF frekvencijskom opsegu

3. Komplet za detekciju i ometanje BPV "kobac-1 PR"

- namenjen za automatsku detekciju, identifikaciju, praćenje i neutralisanje BPV upotrebom više različitih međusobno uvezanih senzora: radioizviđačkog, radarskog i radioometačkog

Podešelon artiljerijsko-raketnih jedinica za PVD

1. Raketni sistem za PVD FK-3

Raketni sistem za PVD 2K12 „kub-M2(SM)” Foto: Ministarstvo odbrane

2. Artiljerijsko-raketni sistem za PVD "pancir-S1"

3. Raketni sistem za PVD S-125 "neva" M1T

Raketni sistem za PVD S-125 neva M1T Foto: Ministarstvo odbrane

4. Raketni sistem za PVD HQ-17AE

5. Raketni sistem "mistral"

6. Hibridni samohodni PVO sistem PASARS

7. Prenosni raketni sistem za protivvazduhoplovna dejstva 9K38 "šilo"

Podešelon besposadnih sistema

1. DKPB "miloš - N"

- daljinski upravljano malo gusenično oklopno vozilo namenjeno za podršku specijalnih i izviđačkih jedinica

2. Daljinsko pilotirani vazduhoplov CH-95

Daljinsko pilotirani vazduhoplov CH-92A Foto: Ministarstvo odbrane

- višenamenska besposadna letelica namenjena za izviđanje iz vazdušnog prostora i izvođenje vazduhoplovnih vatrenih dejstava

3. Daljinsko pilotirani vazduhoplov CH-92A

- višenamenska besposadna letelica namenjena za izviđanje

4. Daljinsko pilotirani vazduhoplov "pegaz"

- bespilotni vazduhoplov srednjeg doleta

5. LM "šedou-25"

- dron samoubica srednjeg dometa, do 250 km

6. LM "šedou-50"

- dron samoubica srednjeg dometa, do 300 km

7. Sistem lutajuće municije SM-2

- lansira se sa zemlje, koristi globalni navigacioni satelitski sistem za navođenje

8. Bespilotni vazduhoplov malog doleta "vrabac"

Bespilotni vazduhoplov malog doleta „vrabac” Foto: Ministarstvo odbrane

- namenjen je za izviđanje, nadgledanje i osmatranje

9. IKA-20

- borbena i izviđačka bespilotna letelica

10. Vazduhoplov daljinski pilotirani borbeni multirotorski VDPBM "komarac 2"

- FPV dron za jednokratnu upotrebu

EŠELON VAZDUHOPLOVNIH JEDINICA

Podešelon lovačke avijacije

"Mig-29"

- namenjen za lovačko-presretačka dejstva

MiG-29 Foto: Ministarstvo odbrane

Podešelon lovačko-bombarderske avijacije

1. "Orao"

- lovac bombarder

2. "Supergaleb"

- školsko-borbeni avion

Podešelon školske avijacije

"Lasta"

Lasta Foto: Ministarstvo odbrane

- klipni avion namenjen za izvođenje obuke kadeta

Podešelon transportne avijacije

1. C-295 CASA

- transportni avion namenjen za prevoženje i desantiranje ljudi i tereta, kao i za medicinsko prevoženje

2. "An-26"

- elisomlazni transportni avion srednje nosivosti, namenjen za taktički prevoz tereta i putnika i desantiranje padobranaca i tereta

Podešelon avijacije za AFS

"Pajper seneka"

- dvomotorni avion namenjen za aero-foto snimanje

Podešelon helikopterskih jedinica

1. "Mi-35 M/P"

- višenamenski borbeni i transportni helikopter

Mi-35 M P Foto: Ministarstvo odbrane

2. "Mi-17"

- transportni helikopter za taktički vazdušni transport ljudstva i materijala

Mi-17 Foto: Ministarstvo odbrane

3. X-145

- višenamenski transportno-borbeni helikopter

4. "Gama"

- namenjen za uništavanje oklopne borbene tehnike, utvrđenih objekata, vazduhoplovnu vatrenu podršku, prevoženje ljudstva i tereta

GAMA Foto: Ministarstvo odbrane

5. "Gazela"

- namenjen za obuku pilota helikoptera, olaki transport ljudstva i materijala, izviđanje

Gazela Foto: Ministarstvo odbrane

EŠELON PLOVNIH JEDINICA REČNE FLOTILE

1. Rečni patrolni brod tip 111

2. Brod posebne namene BPN-30 "Kozara"

3. Pomoćni rečni brod tip 36 "Šabac"

4. Rečni višenamenski rod

* Rečni višenamenski brod tipa 341

* Rečni višenamenski brod tipa 331

5. Rečni patrolni brod - 211

6. Rečni desantni brodovi tipa 411

7. RHIB - 720

* Gumeni čamac sa čvrstim trupom

Rečna flota

Egzercir Garde

- jedinstvena i atraktivna vojnička radnja koju izvode odabrani gardisti, to jest najspretniji, najokretniji i vrhunski strojevo izgrađeni pripadnici. Uvežbavanje i izvođenje radnji pri prikazu egzercira se izvodi s poluautomatskom puškom 7,62 mm M 59/66, koja je teška 4,1 kilogram i s rasklopljenim nožem duga 1,32 metra.

Prikaz sposobnosti odreda vp s/n "Kobre"

- Odred vojne policije specijalne namene "Kobre" jedinica je namenjena za bezbednosnu, protivterorističku i protivdiverzionu zaštitu određenih lica i objekata, kao i bezbednosnu zaštitu stranih vojnih delegacija.

BROJKE 10.000 učesnika

70 vazduhoplova

600 vozila

20 plovnih objekata

2.500 sredstava NVO Istorijat vojnih parada

Ministarstvo odbrane podseća da je pojam vojne parade prvi put jasnije definisan ukazom kralja Milana Obrenovića od 14. marta 1884, kojim se propisuje da se opštenarodni praznici i državne svetkovine proslavljaju ceremonijalom u celoj zemlji, u oblastima gde je stacionirana vojska.

Generalna proba, vojna parada 2025.

- Ovaj akt je utemeljio buduće predstavljanje vojnih sastava tokom državnih i verskih praznika u Kraljevini Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji. U SFRJ vojne parade su održavane za važne praznike, kako u Beogradu, tako i u glavnim gradovima ostalih republika. Dve najveće parade u tom smislu održane su 1975. i 1985. godine, 9. maja, na Dan pobede nad fašizmom - navodi MO i dodaje: