Čačanka Olivera Bogdanović skoro dve decenije bori se sa multiplom sklerozom. Ova 44-ogodišnja žena, bivša atletičarka, zahvaljujući sportskom duhu ne odustaje od borbe da hoda i samostalno živi. Jedina nada za njeno izlečenje je transplatacija matičnih ćelija , koja se obavlja u Turskoj i za koju se prikupljaju novčana sredstva.

Prve simptome multiple skleroze Olivera je osetila 2005. godine, kada su joj se tokom sna iznenada oduzele ruke i noge. Nakon pet godina, doživela je drugi napad bolesti, kada je i uspostavljena dijagnoza multiple skleroze. I tada počinje njena borba.

Olivera

- Kod mene ni jedan dan nije isti. Pristupila sam, primala sam interferone. Bila sam pri raznim studijskim lekovima, ali to stanje nije stagniralo u smislu da se primirilo.

Za vreme pandemije obustavljeno je lečenje, a ostala je i bez posla u firmi gde je radila kao operater na računarima. Nakon očeve smrti prošle godine, živi potpuno sama. Ne može samostalno da hoda, niti izlazi van kuće.

- Željna sam sunca i meseca. Znači, to mi najteže pada što ja zavisim od pomoći druge osobe, ne kažem da nema niko da mi pomogne, ima, ali treba da uklopimo moje raspoloženje, moj dobar osećaj, tuđe vreme - kaže Olivera.

Olivera živi od invalidske penzije i fizički zavisi od drugih. Najveću pomoć ima od prijateljice njene pokojne majke. Uvek se trudi da je poseti i obiđe, ali je nemoćna na putu njenog konačnog izlečenja.



- Sad je ostala, nažalost, i bez drugog roditelja i to je najteži period u njenom životu. bolest je uznapredovala. Mora da se drugi brine o njoj, a živi sama. Jedino rešenje za njenu bolest je odlazak u Tursku, na operaciju, na lečenje matičnim ćelijama koje košta 30.000 eura, a mi to pokušavamo da skupimo, ali ne možemo - rekla je komšinica.

Kao nekadašnja atletičarka, sportski duh ne dozvoljava joj da odustane. Nada se pobedi u dugogodišnjoj borbi koju vodi za dostojanstven i aktivan život. Veruje u dobru volju i humanost plemenitih ljudi i da neće kroz život gaziti sama.

Žiro račun: 160-6000002287983-14

