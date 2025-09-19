Pojačana kontrola saobraćaja počinje 22. septembra! U Sremsku Mitrovicu stigao najnoviji radar: Istovremeno može da meri brzinu šest saobraćajnih traka!
U okviru evropske akcije „ROUDPOL dani bezbednosti“ na putevima Srbije će do 22. septembra biti pojačana kontrola saobraćaja. Sa ciljem smanjenja broja slučajeva prekoračenja brzine u saobraćaju, u Sremsku Mitrovicu stigao je novi, moderni radar.
On će biti u upotrebi kako u gradu, tako i u selima te opštine, kako bi se bezbednost podigla na viši nivo. Novi radar istovremeno može da meri brzinu šest saobraćenih traka i to u oba smera, a opremljen je uređajem za noćno merenje i automatsko prepoznavanje registarskih tablica. Mitrovčani očekuju da će se tako povećati bezbednost u saobraćaju.
Rezultati koje je radar dao do sada su zabrinjavajući, o čemu je i govorio Srđan Jeftić, komadir saobraćajne policije ispostave Sremska Mitrovica:
- Moram da napomenem da je u toku obuke, na svaki minut jedno vozilo, odnosno jedan vozač, prekoračio dozvoljenu brzinu kretanja i to na način kada smo limit na radarskom uređaju stavili da bude dozvoljena tolerancija za 10 km više od dozvoljene. Ono što moram da naglasim su neki negativni primeri koje smo imali u prethodnih nekoliko dana. Specijalnim vozilom-presretačem na području Kuzmina i Bosuta otkriveni su vozači koji su upravljali ekstremno velikim brzinama. Izmerena je brzina preko 150 km/h u naseljenom mestu, to je znači za preko 100 km više nego što je brzina dozvoljena. Taj vozač je kažnjen novčanom kaznom i kaznom zatvora od 30 dana.
U akciji na putevima pripadnici policije kontrolišu i alkoholisanost vozača, prevoženje dece, upotrebu telefona tokom vožnje i sigurnosne pojaseve.
Kurir.rs