Slušaj vest

U okviru evropske akcije „ROUDPOL dani bezbednosti“ na putevima Srbije će do 22. septembra biti pojačana kontrola saobraćaja. Sa ciljem smanjenja broja slučajeva prekoračenja brzine u saobraćaju, u Sremsku Mitrovicu stigao je novi, moderni radar.

On će biti u upotrebi kako u gradu, tako i u selima te opštine, kako bi se bezbednost podigla na viši nivo. Novi radar istovremeno može da meri brzinu šest saobraćenih traka i to u oba smera, a opremljen je uređajem za noćno merenje i automatsko prepoznavanje registarskih tablica. Mitrovčani očekuju da će se tako povećati bezbednost u saobraćaju.

366443_250919.01_46_43_01.Still009.jpg
Foto: Kurir Televizija

Rezultati koje je radar dao do sada su zabrinjavajući, o čemu je i govorio Srđan Jeftić, komadir saobraćajne policije ispostave Sremska Mitrovica:

- Moram da napomenem da je u toku obuke, na svaki minut jedno vozilo, odnosno jedan vozač, prekoračio dozvoljenu brzinu kretanja i to na način kada smo limit na radarskom uređaju stavili da bude dozvoljena tolerancija za 10 km više od dozvoljene. Ono što moram da naglasim su neki negativni primeri koje smo imali u prethodnih nekoliko dana. Specijalnim vozilom-presretačem na području Kuzmina i Bosuta otkriveni su vozači koji su upravljali ekstremno velikim brzinama. Izmerena je brzina preko 150 km/h u naseljenom mestu, to je znači za preko 100 km više nego što je brzina dozvoljena. Taj vozač je kažnjen novčanom kaznom i kaznom zatvora od 30 dana.

U akciji na putevima pripadnici policije kontrolišu i alkoholisanost vozača, prevoženje dece, upotrebu telefona tokom vožnje i sigurnosne pojaseve.

saobraćaj Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaNAJVEĆI UBICA NA NAŠIM PUTEVIMA - Preko 300 fatalnih nesreća ove godina, a ovo povezuje svaku od njih! Stručnjaci upozoravaju: Šanse za smrt tako su 6 puta veće
policija.jpg
DruštvoStrah od vožnje se "leči" za 1.200 dinara! Evo šta dodatna obuka podrzumeva i na šta je usmerena
IMG_20250728_194623.jpg
BeogradGUŽVE ŠIROM BEOGRADA: Kolone na Gazeli i Autokomandi, usporen saobraćaj na Pančevačkom mostu
Screenshot 2025-09-17 084348.jpg
DruštvoAMSS: Van gradova umeren saobraćaj, oprez zbog vlažnih kolovoza
WhatsApp Image 2025-03-26 at 4.18.20 PM.jpeg
SrbijaVOZAČI, OVO MORATE ZNATI AKO PLANIRATE PUT U GRČKU Zatvara se auto-put u oba smera, sva vozila moraju ići obilaznicom (MAPA)
grčka evzoni putarina cena

Nikako se ne smete zaustaviti u zoni škole! Saobraćajne nezgode sve češće, Aleksić za Kurir otkriva najčešće greške koje vozači prave Izvor: Kurir televizija