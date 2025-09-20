Slušaj vest

Dr Sergej Boljević, šef Katedre za patološku fiziologiju na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi, član istraživačkog tima koji razvija novu mRNA vakcinu za lečenje raka, izjavio je u emisiji "Srbi u Rusiji" da Srbija može značajno da profitira od ovog projekta - kako u pristupu tretmanima, tako i eventualno u domaćoj proizvodnji.

Šta je ova vakcina i kako radi

Organizam ne može da nađe ćelije raka i ne može da se brani Foto: You tube printscreen/Srbi u Rusiji

Dr Boljević je objasnio da ova vakcina nije preventivna u klasičnom smislu - ne služi da spreči nastanak raka, već da leči rak aktivacijom sopstvenog imunog sistema pacijenta:

- Kada se u organizmu pojavi rak, on je zaštićen kao kišobranom. Organizam ne može da ga nađe i zato ne može da se brani. Ne može da ga prepozna... Mi taj kišobran skidamo i stimulišemo sopstveni imunitet. Dakle, kada je kišobran skinut, sopstveni imunitet čoveka ubija ćelije raka - objašnjava on.

Prema njegovim rečima, vakcina se pravi personalizovano za svakog pojedinog pacijenta i konkretan tumor. Važna inovacija je korišćenje veštačke inteligencije:

Foto: Shutterstock

- Ćelije raka su jako sposobne. Kada bismo normalnu ćeliju mogli da dovedemo na takav nivo da radi kao ćelija raka, mogli bismo da, recimo, poletimo na Mars. A do Marsa nija lako doći. Morate otići i vratiti se, a za dve godine koliko vi tamo letite, suočavate se sa gravitacijom, pa mišići atrofiraju, a imate i zračenje... A sve to ćelija raka može da podnese - kaže Boljević dodajući da danas dobijanje vakcine protiv raka mnogo izvesnije i lakše nego ranije, jer postoji pomoć veštačke inteligencije.

Vakcine će biti personalizovane Foto: Shutterstock

- Uzimamo materijal od tumora i materijal od zdrave ćelije, i treba da nađemo gde je ta mutacija. Ljudi bi to radili godinama, a veštačka inteligencija napravi milijarde brzih kombinacija u roku od sat ipo, dva. Ona daje odmah rezultat. I mi na osnovu njihovog rezultata, rezultata veštačke inteligencije, pravimo vakcinu za svakog pacijenta odvojeno. To su personalizovane vakcine - kaže on dodajući da jednom kada se pacijent izleči, taj rak više neće dobiti.

U prvoj fazi, kako je rekao, vakcina će se primenjivati kod najdostupnijih tumora za praćenje - melanom, potom rak kože, a potom planiraju rak pluća, bubrega, dojke, pankreasa itd.

Klinička ispitivanja, efikasnost i dostupnost

Ruski i srpski geni su vrlo slični što je dobro, kaže dr Boljević Foto: You tube printscreen/Srbi u Rusiji

Dr Boljević je istakao da su eksperimenti na životinjama pokazali fantastične rezultate. Melanom je već testiran, pa i drugi tumori.

Klinička ispitivanja na ljudima planiraju se da počnu u septembru naredne godine. Za pacijente u Rusiji, vakcina bi bila besplatna, uključena u sistem državnog zdravstvenog osiguranja.

Prednost za Srbiju

Najzanimljiviji deo za građane Srbije jeste da dr Boljević i tim ne samo da nude da Srbija učestvuje u studiji, već da postoji mogućnost da ova vakcina bude proizvodena u Srbiji.

- Mi organizujemo sad dolazak ljudi iz Srbije, iz Crne Gore i iz Republike Srpske. To je sada za početak. Kako je pokazano, ruski i srpski geni su vrlo slični što je dobro - kaže on i dodaje da veruje da će posle nekog vremena ta tehnologija da se prebaci u Srbiju i da će se tamo praviti vakcina.