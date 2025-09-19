Evo zašto se grade kružni tokovi u Beogradu: Ljudi misle da usporavaju saobraćaj, a ovo je prava istina FOTO
Profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji, Milan Vujanić, naglašava značaj izgradnje novih kružnih tokova u Beogradu.
- Na svim raskrsnicama na kojima je moguće, ja bih stavljao kružne tokove. Podržavam rukovodstvo Beograda koje je uložilo prilično sredstava da se Beograd opremi kružnim tokovima. Međutim naš narod je još uvek nije navikao, pa to doživljava kao novinu, kao da usporava saobraćaj. Uvođenje kružnih tokova je pozitivna novina koju podržavam i smatram da što više kružnih tokova, to će saobraćaj biti jednostavniji i lakši za snalaženje, navodi Vujanić.
Prema njegovim rečima, prednosti kružnog toka u odnosu na raskrsnicu su značajne i po pitanju ekologije.
- Kad vozila dođu na raskrsnicu, pa moraju da se zaustave, najveći deo zagađenja se javlja kad vozač dodaje gas da bi krenuo, a tad je procenat zagađenja najveći.
- E to baš nemate kod kružnih tokova, jer tu se samo uspori, ali se nastavlja vožnja. Znači, kružni tokovi po meni su i ekološki napredak za grad, osim što manje vremena ljudi izgube na kružnom toku, nego na klasičnoj raskrsnici, objašnjava profesor Vujanić.
Izgradnja kružnih tokova je jedno od rešenja na kojima Grad Beograd radi kako bi se rasteretioi učinio protočnijim saobraćaj. Pored toga, što menjaju saobraćajnu sliku grada, važni su i za životnu sredinu jer doprinose smanjenju zagađenja vazduha.
Kurir.rs/ beograd.rs