- Na svim raskrsnicama na kojima je moguće, ja bih stavljao kružne tokove. Podržavam rukovodstvo Beograda koje je uložilo prilično sredstava da se Beograd opremi kružnim tokovima. Međutim naš narod je još uvek nije navikao, pa to doživljava kao novinu, kao da usporava saobraćaj. Uvođenje kružnih tokova je pozitivna novina koju podržavam i smatram da što više kružnih tokova, to će saobraćaj biti jednostavniji i lakši za snalaženje, navodi Vujanić.

Zašto se izgrađuju kružni tokovi Foto: beograd.rs

Prema njegovim rečima, prednosti kružnog toka u odnosu na raskrsnicu su značajne i po pitanju ekologije.

Prednosti izgradnje i po pitanju ekologije Foto: beograd.rs

- Kad vozila dođu na raskrsnicu, pa moraju da se zaustave, najveći deo zagađenja se javlja kad vozač dodaje gas da bi krenuo, a tad je procenat zagađenja najveći.

Milan Vujanić o izgradnji kružnih tokova Foto: beograd.rs

- E to baš nemate kod kružnih tokova, jer tu se samo uspori, ali se nastavlja vožnja. Znači, kružni tokovi po meni su i ekološki napredak za grad, osim što manje vremena ljudi izgube na kružnom toku, nego na klasičnoj raskrsnici, objašnjava profesor Vujanić.