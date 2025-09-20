Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog mučenika Sozonta.

Sveti mučenik Sozont je rođen u Likaoniji i odrastao je kao pastir ovaca. Još od najmlađih dana, verno je sledio Božiji zakon. Kako je vreme prolazilo, postajao je sve dublje posvećen veri.

Okolina u kojoj je živeo nije bila blagonaklona prema hrišćanstvu. U to vreme, progon hrišćana je besneo, a grad Pompeopolj je bio poprište strahovlade progonitelja Maksimijana Kilikijskog.

U srcu grada stajala je statua idolopokloničkog kulta kojem su se mnogi neznabošci klanjali. Jednog dana, odlučan u svojoj veri, Sozont je napustio svoje ovce i krenuo u grad.

Smelo je ušao u hram posvećen idolima, gde je, pun vere u Hrista, odlomio ruku zlatnog idola, razdrobio je i njegove delove podelio siromašnima.

Foto: Shutterstock

Taj hrabri čin je izazvao veliku uznemirenost među neznabošcima, koji su krenuli u potragu za počiniocem. Bojeći se da bi neko drugi mogao stradati zbog njegovog dela, Sozont je odlučio da se prijavi vlastima kao hrišćanin i izvršilac ovog dela hrabrosti.

Mučitelji su ga surovo kažnjavali.

Prvo su ga nemilosrdno tukli, a zatim ga obesili o drvo i mučili gvozdenim četkama, pokušavajući da slome njegovu nepokolebljivu veru.

Kada je već bio na samom kraju snaga, stavili su ga na oganj, gde je Sozont hrabro predao svoju dušu Bogu.

Nad njegovim svetim moštima je kasnije podignut hram, kao trajni spomenik hrabrosti i vere mučenika Sozonta.

Običaj i verovanje za ovaj praznik kažu da se svecu treba pomoliti jer se veruje da ćete tako oterati zlo i nesreću iz kuće.

Molitva koja se izgovara