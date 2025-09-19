Slušaj vest

Pored lekova, održavanje balansa tela i duha, zdrave navike i prirodni preparati mogu pomoći organizmu da se izbori sa prehladama, alergijama i padom imuniteta. Simptome poput kijavice i malaksalosti nekada treba pustiti da prirodno prođu, jer na taj način jačamo imunitet.

Misli i energija nekada mogu uticati na to kako naš organizam reaguje na viruse i spoljne izazove.

- Moramo da vratimo balans i ravnotežu. Kada smo u centru, lako podnosimo ono što se događa u nama i oko nas. Najstrašnija stvar je samo u nekom trenutku najstrašnija, posle više nije. Obično kažemo da smo alergični na nekog ili nešto što nam ne prija, a od toga koliko će nam nešto prijati zavisi koliko smo mi u centru, odnosno u balansu. Neko je više, a neko manje osetljiv, ali svako od nas je osetljiv i mi to odbijamo da prihvatimo. Mi jurimo, žurimo svuda, a imunitet pada. Balans se vraća na različite načine jer mi u sebi imamo i otrov i lek, samo ne poznajemo sebe dobro - kaže Nikolić i dodaje:

- Niko se nije rodio kao namćor, to se vremenom postaje. Sa dobrim navikama, koje se teško stiču, se lako živi. A sa lošim navikama, koje se lako stiču, se teško živi. Da bismo se vratili u balans, moramo se pomoći i sa nečim spolja. Ali kada imamo veru u sebe, lako ćemo sa sobom izaći na kraj. Dok, ako puštamo da to neko drugi uradi umesto nas, onda nam treba više vremena.

Kada manje jedemo, pomažemo virusima da brže izađu iz organizma

- Kijavicu, malaksalost, umor uvek treba pustiti da samo prođe. Preporučila bih homeopatiju, jer ona relativno može baš brzo da radi, osim ako neko nije dugo u problemu, pa prehlada nije vezana samo za virus aktuelni, već za njegov neki hronični umor. Bilo bi dobro da ljudi puste simptome jer se na taj način osnažuje organizam i češćom stolicom, češćem curenjem nosem mi svoj organizam dugoročno popravljamo - kaže Talijan Petković i dodaje:

- Ne treba po svaku cenu lečiti te simptome koje su detoksitavne. Svaka životinja u prirodi kada se ne oseća dobro, prestane da jede, tako treba i čovek. Ne treba da jedu meso ljudi i mlečne proizvode. Svi ti virusi su u crevima, onda im ti ne jelom pomažeš da oni izađu iz organizma. Slaninica i supica nekome pomažu. Treba piti vodu. Što se tiče ambrozije, ona koja je sada aktivna ima najviše veze i sa jetrom. Homeopatija je takođe dobra stvar za alergiju.

Mlada kopriva pomaže u lečenju alergije

Maksić ističe da mlada kopriva može pomoći u suzbijanju simptoma alergije:

- Dosta ljudi se sada javlja sa zapušenim nosom ili sa padom imuniteta. Za alergiju su dobre kapi vrhova mlade koprive. To je dobro za jačanje imuniteta. Majčina dušica takođe. Biljni preparati veoma dobro deluju - kaže Maksić.

Janjetović ističe da se ne smemo plašiti virusa i gripova, jer ih samim tim, privlačimo mislima:

- Virus ne ulazi kroz nos i usta. Mi imamo energetsko polje, duh i dušu i ona nas štiti od virusa. Prvo nas uhvati malaksalost, mi smo uhvatili mislima taj virus. Tada osećamo umor, virus stiže u predeo očiju a zatim se spušta na nos i usta. Tada dolazi do grla, a naš um energetski pošalje više energije u grlo, kako bi pobedili taj virus. Dolazi do upale plućnog krila, onog koga energetski slabije branimo.

