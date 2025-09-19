Slušaj vest

Brutalno ubistvo potreslo je čitav region – državljanin Srbije u Beču ubio je suprugu i ćerku, teško ranio njenog partnera, a potom presudio sebi. Razlog, navodno – odluka žene da se razvede. Umesto mirnog rastanka, tragedija. Zašto su neki ljudi spremni da odu do krajnjih granica umesto da prihvate razvod, potraže savetovalište ili jednostavno, nastave dalje?

O ovoj temi govorila je psiholog Snežana Anđelić na Kurir televiziji.

Foto: Kurir Televizija

Svedoci smo tragičnog događaja koji nam je pokazao upravo to da razvod neretko i dalje jeste tabu tema u našem društvu. Neki ljudi razvod braka dožive kao oslobađanje i recimo novu priliku, dok neki dožive kao lični poraz:

- To su već ozbiljne patologije, tolika posesivnost, taj narativ "ti pripadaš meni" je pogrešan, te žene i pokušavaju često i dugo da izađu iz takvog odnosa i kada to urade oni ne puštaju, oni žele tu osobu da poseduju, uopšte nemaju svesti da njihova žena nije predmet koji njima pripada. Spremni su da idu na sve ili ništa. Ako ne pripadaš meni, nećeš pripadati nikome. Ubiću i sebe, ali neću dozvoliti da ti odeš od mene i da nisi sa mnom. Prvi znak koji možemo da prepoznamo jeste ta posesivnost u braku, kada muškarac počinje da govori ženi "ne treba ti niko drugi, nemoj da ideš sa prijateljicama, nemoj sa svojom porodicom, zar ti ja nisam dovoljan?" Često žene to tumače kao odraz ljubavi - kaže Anđelić i dodaje:

Ako vam brani da izlazite da porodicom ili prijateljima, reč je o ozbiljnoj bolesti! Psiholog Anđelić objašnjava do kakvih posledica može dovesti posesivnost Izvor: Kurir televizija

- A u stvari ne radi se o ljubavi, radi se o jednoj ozbiljnoj patološkoj posesivnosti. Znači, ne smemo da dozvolimo nikome da nas otuđi od svoje porodice, od prijatelja, jer brak nije samo dvoje. Svako ima svoj život. I ono što je strašno je da ti muškarci su spremni da ubiju i dete time i da unište sve, kako ništa ne bi ostalo, sve ono što oni veruju i duboko osećaju da je njihovo, da njima pripada i da ne sme da pripadne nikome drugome i da ne sme da ima život bez njih. Tako da to je jedna ozbiljna patologija i mislim da je ozbiljna pretnja i opasnost po mnoge žene. Čisto žene koje jesu u takvim odnosima i ostaju u takvim odnosima, one su već dovedene do toga da se osećaju nesigurno, taj počinioc ih je izmanipulisao, iskontrolisao, izolovao od socijalnog okruženja. One žive u strahu.

