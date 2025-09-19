Slušaj vest

Čekaonice Domova zdravlja sve su punije, a osim respiratornih, haraju i stomačni i koronavirus. Koji su simptomi, kako razlikovati infekcije i kada se treba javiti lekaru?

Poslednjih dana lekari imaju pune ruke posla zbog virusa koji se masovno šire među odraslima, ali i decom. Dok su pojedini već preležali bolest, drugi kažu da je sve više zaraženih u njihovoj okolini.

Korona virus se sada javlja u blažem obliku, međutim oprez se i dalje savetuje osobama sa hroničnim i malignim oboljenjima.

Foto: Kurir Televizija

 - Istina je da su nam čekaonice pune jer sada imamo one sezonske adeno viruse, kojih ima preko 60 vrsta. Jedni izazivaju respiratorne infekcije a drugi stomačne. Međutim, oni izazivaju tempreraturu koja ide do 38 stepeni, kijavicu, bol u grlu, malaksalost. Međutim tu imamo još uvek i te kako prisutan Kovid. Simptomi Kovida su još uvek jak bol u mišićima, leđima, dok kod adeno virusa imamo malaksalost - rekla je dr Biserka Obradović, lekar opšte prakse.

Neophodno je na vreme se javiti lekaru, ne uzimati lekove na svoju ruku i ne širiti zarazu u kolektivu, ističu lekari. Napominju i da decu ne treba slati decu u vrtić i školu kada su bolesna.

- Znači mi u sklopu sa kliničkom slikom i labaratorijom vidimo o čemu se radi i ako je virusna infekcija u pitanju, antibiotike ne dajemo ni slučajno pacijent se leči simptomatski, a ako je pak bakterijska infekcija onda ih lečimo antibioticima - kaže Obradović.

Sezona respiratornih infekcija traje od jeseni do proleća, a stručnjaci upozoravaju i da se prvi slučajevi gripa očekuju u novembru.

