Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, najavila je novi projekat pod nazivom "Otvorena vrata za radnike", koji će biti još jedan način da institucija bude bliža građanima, posebno onima kojima je podrška najpotrebnija.

"Želimo da od narednog meseca započnemo projekat 'Otvorena vrata za radnike'. Postoje ljudi koji trpe određene pritiske na svom radnom mestu, koji nemaju kome da se požale, koji osećaju nelagodu da nam pošalju mejl ili da nas zvanično obaveste, jer strahuju da bi mogli izgubiti posao. Lakše im je da to izgovore nekome licem u lice, u poverljivom razgovoru, gde njihov problem ne ostaje samo izrečen, već počinje i da se rešava", izjavila je ministarka.

Ona je dodala da će ovaj projekat omogućiti direktniji kontakt građana sa Ministarstvom i stručnjacima, što će doprineti bržem i efikasnijem rešavanju problema radnika.

"Na ovaj način pokazujemo da zaista brinemo o ljudima, da smo bliže radnicima i onima kojima je pomoć najpotrebnija. Svesni smo da uvek postoji prostor za potencijalne zloupotrebe, ali na osnovu iskustva i stručnosti ljudi koji rade u Ministarstvu, verujem da ćemo u svakom pojedinačnom slučaju pronaći pravu meru i doneti adekvatno rešenje", naglasila je Stamenkovski.