-Radeći na spasavanju američkih pilota, naši hrabri preci rizikovali su surovu odmazdu okupatora. Rizikujući svoje živote, kao i opstanak svojih porodica i ognjišta, sa punim srcem su čuvali, krili, branili i lečili americke pilote sve do njihove evakuacije, gotovo godinu dana. U svesti našeg naroda i njegovih voda nije se postavljalo pitanje "ko je i odakle", već je bilo važno spasiti ljude iz nevolje. Zbog toga ova operacija nije imala samo vojni značaj - ona predstavlja i duhovnu vrednost jednog naroda u surovim uslovima i svetskoj mašineriji Drugog svetskog rata. Po cenu sopstvenog života i sigurnosti svojih porodica, naši ljudi su spašavali pilote, dajuci značajan doprinos borbi za slobodu i slom nacističkog zla. Njihov primer dokazuje da je i u najtežim trenucima srpski narod sacuvao slobodarski duh, solidarnost i požrtvovanost u borbi za pravdu, mir i slobodu, pokazujuci snagu jedinstva kada je to bilo najpotrebnije. Imajući u vidu istorijski, državni i međunarodni znacaj ovog događaja, našim novim naraštajima herojski cin naših predaka treba da bude amanet - da se, boreći se za pravu stvar na pravoj strani, čuva ugled, obraz i ponos jednog naroda i jedne države. Upravo zato dužni smo da sačuvamo ovaj herojski cin od zaborava, negujuci kolektivno secanje na našu slavnu prošlost kao putokaz za bolju buducnost. Podsećam da je upravo to bio cilj inicijative predsednika Aleksandra Vučića prilikom izgradnje memorijalnog kompleksa - nakon toliko zaboravljenih godina. Činjenica da je on prvi predsednik koji je posetio ovo mesto, koje čuva uspomenu na herojsku akciju srpskog naroda, u tome je najbolji dokaz - istakao je Milorad Veljović.