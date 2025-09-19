Obeležena 81 godina od misije "Halijard" - spasavanja 500 saveznickih pilota: Ova operacija nije imala samo vojni značaj, predstavlja i duhovnu vrednost naroda
Godišnjica operacije "Halijard", organizovanog spasavanja američkih i savezničkih pilota oborenih nad Srbijom tokom Drugog svetskog rata, obeležena je danas u Memorijalnom centru na Galovića polju u Pranjanima u Pranjanima kod Gornjeg Milanovca. U ovom selu podno Suvobora, pre 81 godinu, sa improvizovanog aerodroma srpski seljaci uspeli su da evakuišu više od 500 savezničkih avijatičara.
Ceremoniju je predvodio izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića i savetnik predsednika Milorad Veljović, a vence su na Galovica polju položili i otpravnik poslova Ambasade SAD u Srbiji Aleksandar Titolo i delegacija Oružanih snaga SAD, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Opštine Gornji Milanovac, delegacije pet država učesnica "Misije Halijard", Kraljevske porodice Karadordević i Krunskog saveta, Fondacija Halijard, kao i gospodin Džon Kapelo sa članovima porodica učesnika "Misije Halijard".
-Radeći na spasavanju američkih pilota, naši hrabri preci rizikovali su surovu odmazdu okupatora. Rizikujući svoje živote, kao i opstanak svojih porodica i ognjišta, sa punim srcem su čuvali, krili, branili i lečili americke pilote sve do njihove evakuacije, gotovo godinu dana. U svesti našeg naroda i njegovih voda nije se postavljalo pitanje "ko je i odakle", već je bilo važno spasiti ljude iz nevolje. Zbog toga ova operacija nije imala samo vojni značaj - ona predstavlja i duhovnu vrednost jednog naroda u surovim uslovima i svetskoj mašineriji Drugog svetskog rata. Po cenu sopstvenog života i sigurnosti svojih porodica, naši ljudi su spašavali pilote, dajuci značajan doprinos borbi za slobodu i slom nacističkog zla. Njihov primer dokazuje da je i u najtežim trenucima srpski narod sacuvao slobodarski duh, solidarnost i požrtvovanost u borbi za pravdu, mir i slobodu, pokazujuci snagu jedinstva kada je to bilo najpotrebnije. Imajući u vidu istorijski, državni i međunarodni znacaj ovog događaja, našim novim naraštajima herojski cin naših predaka treba da bude amanet - da se, boreći se za pravu stvar na pravoj strani, čuva ugled, obraz i ponos jednog naroda i jedne države. Upravo zato dužni smo da sačuvamo ovaj herojski cin od zaborava, negujuci kolektivno secanje na našu slavnu prošlost kao putokaz za bolju buducnost. Podsećam da je upravo to bio cilj inicijative predsednika Aleksandra Vučića prilikom izgradnje memorijalnog kompleksa - nakon toliko zaboravljenih godina. Činjenica da je on prvi predsednik koji je posetio ovo mesto, koje čuva uspomenu na herojsku akciju srpskog naroda, u tome je najbolji dokaz - istakao je Milorad Veljović.
Ceremonija je završena preletom aviona Oružanih snaga SAD i padobranskim skokovima pripadnika Oružanih snaga SAD i Specijalne antiterorističke jedinice MUP Srbije. Padobrance su, po tradiciji, dočekala deca iz Pranjana u narodnim nošnjama, uz pogaču, so i rakiju, a program je zaključen umetnickim nastupom u organizaciji Centra beogradskih festivala.
Operacija "Halijard" počela je u martu 1944. godine, kada je komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini general Dragoljub Mihailović, naredio izgradnju piste sa koje je obavljana vazdušna evakuacija savezničkih pilota i u cijoj su izgradnji učestvovali meštani Pranjana i okolnih sela. Sa improvizovanog aerodroma u Pranjanima uspešno je evakuisano oko 500 avijaticara. Operacija "Vazdušni most" smatra se jednom od najuspešnijih spasilackih misija iza neprijateljskih linija u istoriji ratova.