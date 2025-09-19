Odmaralište u Moravcima za decu sa smetnjama u razvoju

Specijalizovano odmaralište za decu sa smetnjama u razvoju u Moravcima kod Ljiga do sada je posetilo više od 400 mališana i njihovih roditelja. Odmor su provodili u prirodi, daleko od gradske vreve, potpuno besplatno. Postoji četiri godine i interesovanje za odmor dece sa posebnim potrebama u ovom centru raste, što ne čudi jer je to jedini objekat te vrste u ovom delu Srbije.

Odmaralište je smešteno u šumovitom delu Moravaca i prostire se na tri hektara. Obuhvata dva objekta sa uređenim dvorištem, omanjim sportskim terenom, voćnjakom i netaknutom prirodom u kojoj deca sa smetnjama u razvoju mogu bezbedno da borave sa svojim roditeljima. Da bi zadovoljili potrebe još većeg broja mališana, potrebni su im dodatni tereni sa tartanom, sportske sprave, mobilijar kao i mobilne rampe za invalidska kolica.

Dragan Jovanović Foto: Kurir Televizija

- U Valjevu u organizaciji, smo došli do ideje da probamo da decu izvučemo iz četiri zida, jer ta deca sa posebnim potrebama su većinom zatvorena u kuću ili eventualno u dvorište. I došli smo na ideju da probamo da dođu na izlet kod nas ili da borave, čisto da promene mesto boravka bar na par dana, ako ne više. Za iznenađenje, to je imalo velikog odjeka i prosto je bila navala da nismo mogli termine da rađamo, ustupili smo organizaciji ovo mesto na 15 godina - kaže Dragan Jovanović, volonter i dobrotvor iz Valjeva.

Svakog leta u Moravcima se organizuju inkluzivne radionice, sportske igre, tematski kampovi i grupne terapije. Aktivnosti su prilagođene različitim uzrastima i sposobnostima, a svako dete ima mogućnost da napreduje sopstvenim tempom. Objekat poseduje 30 ležaja, a interesovanje za boravak u njemu prevazilazi granice naše države.

Gabrijela Šipoš Foto: Kurir Televizija

- Za jedno mesto, za jednu porodicu javlja se i do 5, 10, 20 zahteva. I onda mi radimo selekciju, recimo primimo porodicu koja prvi put želi da boravi u našem objektu i onda njima damo taj neki termin - kaže Gabrijela Šipoš, predsednica Udruženja "Rekreativno inkluzivni centar Ljig".

U odmaralište u Moravcima dolaze deca sa autizmom, daunovim sindromom, cerebralnom paralizom i drugim smetnjama u razvoju. Centar postoji, zahvaljujući donatorima. U planu je proširenje kapaciteta kako bi uslišili brojne zahteve iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Svaka pomoć im je dobrodošla.

Odmaralište u Moravcima do sada je posetilo više od 400 mališana sa smetnjama u razvoju! Aktivnosti su prilagođene, a svako dete napreduje sopstvenim tempom Izvor: Kurir televizija

