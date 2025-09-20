Slušaj vest

Sve je spremno za vojnu paradu. Počinje u subotu u 11 sati ispred Palate Srbije pod sloganom "Snaga jedinstva". Biće prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

O ovoj temi, govorili su gosti emisije "Usijanje": Ljuban Karan, pukovnik KOS, prof. Miroslav Bjegović, specijalista za bezbednosne nauke i Srbislav Filipović, politički analitičar.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

Od 2016. godine - najveći pomak vojske Srbije

- Ovde je akcenat na tome da se pokaže koliko je država ulagala i koja su to nova moderna sredstva. Naša vojska je sada postala jedna respektabilna vojna snaga, ne samo na Balkanu, već i na prostoru Evropske unije, pogotovo u domenu protivvazdušne odbrane. Upravo i sam naziv ove vojne parade "Parada snaga i jedinstva" šalje jednu poruku, da u ovim složenim geopolitičkim odnosima srpskom narodu potrebno jedno jedinstvo. A snaga je ono što ćemo sutra videti - kaže Bjegović i dodaje:

- Naša vojska će upravo pokazati i regionu koliko je osposobljena, koliko je dobila poverenje zapadnih partnera u domenu snabdevanja. Sutra ćemo videti brojne zvaničnike iz mnogih zemalja, videćemo i brojne predstavnike, poput francuskog zamenika ministra odbrane. Što opet govori mnogima da naša vojska ima širok spektar saradnje i da nas i veće sile poštuju u tom domenu. Veliki pomak kreće od 2016. godine. Te godine nam je država bila veoma ekonomski slaba, a ona ne može slaba da ulaže u jednu snažnu vojsku. Kada smo postigli ekonomski zavidni nivo, krenulo se sa ulaganjima. 2012. godine je naš predsednik video na koji nivo je dovedena naša vojska.

Srbislav Filipović Foto: Kurir Televizija

"Naša vojska je preživela velike udare, ali se uvek hrabro držala"

Filipović ističe da je srpska vojska veoma uznapredovala:

- Svaki normalan čovek je radostan kad njegova vojska napreduje. Ovde imate i neke ljude koji su protiv toga, neke ljude koji bi se tuđim tenkovima radovali više nego srpskim. Neki se pitaju koliko košta prvi sloj asfalta, a ne pitaju se koliko košta zemlja koja ne može da se brani. Ogroman rizik je živeti u zemlji koja ne štiti sama svoje nebo, zemlji koja nije u stanju da odbrani granice, zemlji koja nije u stanju da se odbrani od terorističkih grupa. Koji normalan čovek može da bude protiv toga - kaže Filipović i dodaje:

- Da li se neko posvetio paradi u Zagrebu kod nas? Nije niko. Međutim, Hrvatska govori o našoj vojnoj paradi, a onda neki dokoni ljudi kažu da je parada pretnja nekoj državi. Naša vojska je preživela velike udare, ali se uvek hrabro držala. Danas ti isti koji su uništavali, dižu buku oko toga jer su tenkovi izašli na ulice. Uteruju strah ljudima i govore "građani su zabrinuti". Građani nisu zabrinuti, već ponosni. Njima smeta jedinstvo, ne mogu da dođu na vlast jer je srpski narod jedinstven.

Foto: Kurir Televizija

Najbolja vazduhoplovna odbrana u Evropi

Karan ističe da je vojska Srbije pretrpela ozbiljne udare, nakon čega je bilo potrebno mnogo snage za podizanje na viši nivo odbrane:

- Napredak vojske je neverovatan. Ko god je poznaje, zna da je veoma teško pratiti trendove naoružavanja. Naša vojska je svojevremeno uništena. I to vrlo precizno. Uništeni su oni delovi vojske koje je najteže obnoviti. Ne samo po pitanju cene, već i po pitanju stručnosti kadrova koji treba da upravljaju - kaže Ljuban Karan i dodaje:

- Kada smo došli u situaciju da drugi treba da čuvaju naše nebo, tada zamisliti da će vojska naša dostići ovakav nivo, bilo je nezamislivo. Potencijalni protivnici naše vojske su priznali da smo neuporedivo bolji i da imamo najbolju vazduhoplovnu odbranu u Evropi. Onaj ko je u tom vremenu predviđao kako da se utroši novac, imao je fantastičnu viziju. A to nije bilo lako, jer tada pojava dronova nije promenila taktiku ratovanja. Trebalo je to predvideti na vreme, a mi to i jesmo uradili.

Foto: Kurir Televizija

Parada će pokazati snagu i jedinstvo naroda

- Doživeti ovako nešto je velika čast za čitavu državu. Organizovati vojnu paradu, a posebno učestvovati u njoj je velika čast i to je od Boga poklon. Ja sam 1970. godine bio u prvom redu noseći zastavu na levom krilu i oni koji su bili, znaju da je učestvovalo 8.300 ljudi i taj događaj se pamti ceo život. Međutim, ovo sada što se sutra očekuje, je nešto što je veoma dobro za celu državu. Ovo se ne može poredeti sa prethodnim paradama jer se mnogo toga promenilo i u načinu ratovanja i u načinu upotrebe sredstava - kaže Španović i dodaje:

- Mi smo tada imali rakete do 80 km, sad već imamo domete preko 300km. Sve što bi sada poletelo, bi moglo biti oboreno. Tako da, mi se nalazimo sada u situaciji da pokažemo snagu i naše jedinstvo kao sigurnost naroda od neprijatelja. Ova parada pokazuje našu moć i služi za odvraćanje.

