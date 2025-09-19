Slušaj vest

Zadržavanja za teretna vozila ima samo na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za putnička vozila ima samo na Gostunu, na ulazu u Srbiju, 40 minuta.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Ne propustiteHronikaNAJVEĆI UBICA NA NAŠIM PUTEVIMA - Preko 300 fatalnih nesreća ove godina, a ovo povezuje svaku od njih! Stručnjaci upozoravaju: Šanse za smrt tako su 6 puta veće
policija.jpg
DruštvoEvo zašto se grade kružni tokovi u Beogradu: Ljudi misle da usporavaju saobraćaj, a ovo je prava istina FOTO
Kružni tok na Terazijama
DruštvoStrah od vožnje se "leči" za 1.200 dinara! Evo šta dodatna obuka podrzumeva i na šta je usmerena
IMG_20250728_194623.jpg
DruštvoNaredna 3 meseca potpuna izmena trasa gradskog prevoza: Evo gde će biti obustavljen saobraćaj
LJudi na stanici čekaju gradski autobus