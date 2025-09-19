Društvo
PAKLENI VIKEND PRED NAMA: Na ovom prelazu čeka se i do 4 sata na izlazak iz zemlje, evo kako je na ostalim
Zadržavanja za teretna vozila ima samo na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za putnička vozila ima samo na Gostunu, na ulazu u Srbiju, 40 minuta.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
