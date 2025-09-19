Slušaj vest

Rajko Borovnjak Nedić

Porodica Borovnjak iz Brezne čija je kuća udaljena oko 20 kilometara od Pranjana, više od osam decenija posle ovih dramatičnih događaja čuva nesvakidašnju uspomenu iz Drugog svetskog rata.

Naime, rezervoar za gorivo koji je posada jedne od vojnih letelica iz SAD kako se pretpostavlja, odbacila prilikom sletanja na improvizovani aerodorom u Pranjanima, nalazi se i dalje u njihovom dvorištu!

1/8 Vidi galeriju Rezervoar za gorivo koji je posada jedne od vojnih letelica iz SAD odbacila prilikom sletanja Foto: Privatna arhiva

Stanojlo Jovanović iz Beograda, koji je za vreme rata živeo na tom imanju seća se savezničkih aviona.

- Rat smo proveli kod babe i dede sa majkom i tetkom. Moj otac Kosta kao pripadnik vojske odveden je u zarobljeništvo, dok se teča Rajko borio protiv Nemaca. Bio sam dečak, ali se sećam da su nas saveznički avioni masovno nadletali tokom leta 1944. godine kao i 1945. Još uvek čujem moćni ali i zastrašujući zvuk, odnosno zujanje tih letelica, mogli smo da ih vidimo i u letu, bilo ih je mnogo. Kod nas je izazivao uzbuđenje, ali i strah. Ipak, znali smo i da meštani pomažu u spasavanju pilota, nekoliko naših rođaka učestvovalo je u operaciji "Halijard" - priča Stanojlo za Kurir i dodaje:

-Taj rezervoar pao je na naše imanje. Neko od rođaka doneo ga je u dvorište. Najpre smo ga gledali u čudu, a potom smo počeli da ga koristimo u razne svrhe. Majka Kata i tetka Anđelija su u njemu prale veš, a mi klinci - sestre Vera, Mira, Nada, brat Dragan i ja koristili smo ga kao čamac u reci Dičini. Ostavljali smo tu i razne stvari. Uglavnom, taj neobični "ratni plen" uprkos vremenu ostao na istom mestu.

Porodica Borovnjak iz Brezne više od osam decenija čuva nesvakidašnju uspomenu iz Drugog svetskog rata Izvor: Kurir

Stariji meštani kažu da su saveznici 1944. masovno preletali ovaj deo Srbije.

-Neki avioni u odlasku i dolasku iz Ruminije gde su gađali skladišta nafte nemačke vojske, a neki su sletali u obližnje Pranjane po američke i savezničke pilote koje su spasavali seljaci. Neki avioni su i padali, a otpadali su im i razni delovi jer ih je gađala protivazdušna odbrana Nemaca. Mnogi su se oslobađali suvišnog tereta.

Rezervoar je protekom vremena korodirao i raspao se u nekoliko delova, ali je veći deo sačuvan. Danas "vodi" neku drugi bitku, onu sa zubom vremena, ali i dalje mu odoleva. Ostaje svedok jednog burnog vremena..

Podsetimo, glumac i reditelj Radoš Bajić, inspirisan ovim događajem snimio je 2023. film "Heroji Halijarda", a uporedo sa filmom, nastala je i mini-serija "Vazdušni most".