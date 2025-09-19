Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, uručila je boračke spomenice u Čajetini.

"U susret velikoj vojnoj paradi, možemo predstaviti sve ono što smo činili prethodnih godina da obnovimo našu vojsku, da joj podignemo kičmu i da joj vratimo dostojanstvo, ali nikada ne smemo zaboraviti ko je čuvao našu otadžbinu kada je bilo najteže i ko je zaslužio veliko poštovanje i zahvalnost.

Zato ova boračka spomenica kao odlikovanje nije samo izraz sadašnjeg trenutka i uverena sam da će unucima, praunucima, čukununucima naših boraca najbolje govoriti o tome kakvi su bili i šta su im ostavili", istakla je ministarka.

