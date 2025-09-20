Slušaj vest

Kuba je više od zemlje - ona je naš prijatelj, a i jedna od najlepših zemalja sveta. To ne tvrdim ja, jer na Kubi još uvek nisam bio. Tako je tvrdio Kolumbo, prvi čovek sa zapada koji ju je ugledao: opisao je Kubu kao najlepšu zemlju koje su čovečje oči videle. Tako je bilo tad, tako je sad, uprkos svim nedaćama kroz koje ova država neprekidno prolazi.

Kubanska zbirka knjiga, filatelije i numizmatike, koja se nalazi u Adligatu, u Muzeju knjige i putovanja u Beogradu, svedoči o toj neverovatnoj lepoti, ali i duhovnom i kulturnom bogatstvu kubanskog naroda. Adligatova kubanska zbirka najveća je zbirka takve vrste u deset zemalja jugoistočne Evrope. Naročito je značajna kolekcija filatelije s više od 10.000 poštanskih maraka, među kojima su mnogobrojna prva i retka izdanja. Ovu zbirku, retku u svetskim okvirima, započeo je da prikuplja moj deda Milorad Lazić (1912) početkom šezdesetih godina dvadesetog veka, kada su odnosi Jugoslavije i Kube bili na vrhuncu, a nastavio je da je dopunjuje moj otac Branislav Lazić, koji me je zarazio filatelijom kada mi je bilo tek sedam godina.

Nesvakidašnja kolekcija u Muzeju knjige i putovanja Adligat svedoči o neverovatnom duhovnom i kulturnom bogatstvu kubanskog naroda

Če Gevara u Beogradu

Najznačajniji živi kubanski pisci kao što su Nensi Morehon i Migel Anhel Barnet Lanza već su posetili Adligatovu kubansku zbirku i postali članovi ovog udruženja, a kubanski narodni heroj Fernando Gonzales Ljort održao je u Adligatu zapaženo predavanje. Kuba je postala članica Pokreta nesvrstanih zemalja i izgradila je bliske odnose s tadašnjom Jugoslavijom, tako da je ovaj događaj direktno uticao i na nastanak višedecenijskog prijateljstva Havane i Beograda. Če Gevara je već u avgustu 1959. godine posetio Beograd, a predsednik Kube Osvaldo Dortikos učestvovao je 1961. godine na Prvoj konferenciji nesvrstanih u Beogradu. Narednih decenija Jugoslaviju i Beograd posetiće i Fidel Kastro i mnogi drugi značajni Kubanci, učesnici revolucije. Moram da istaknem izuzetne zasluge dosadašnjeg kubanskog ambasadora Lejda Ernesta Rodrigeza za unapređenje kubanske zbirke u našem muzeju.

Simbol otpora

U saradnji sa Ambasadom Kube i Poštom Srbije objavljena je personalizovana poštanska marka posvećena ovoj zbirci, povodom 66-godišnjice Kubanske revolucije. Na poštanskoj marki se, pored ormana u kom se nalazi kubanska zbirka, poklona slavne umetničke porodice Bešević, nalazi nacionalna ptica Kube tokororo. To je najlepša ptica Kube, jer deo njenog zelenog perja podseća na kubansko selo; njene bele grudi, crveni stomak i plavo perje na glavi odražavaju boje kubanske zastave, a poznata je i po pružanju otpora u zatočeništvu. Zahvaljujemo Zoranu Anđelkoviću, direktoru Pošte Srbije, Marijani Babić, direktorki Srbijamarke, Marku Jeliću, direktoru Muzeja pošte, bez kojih ne bi bilo moguće ostvarenje ovog projekta, kao i dizajnerima Jakši Vlahoviću i Anamari Banjac.

U Adligatu je nedavno održana promocija ovog izdanja na kojoj su govorili Zoran Anđelković, ministar informisanja Boris Bratina i ambasador Kube u Srbiji.

Foto: Viktor Lazić