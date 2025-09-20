Obeležavanje praznika službe telekomunikacija i Brigade veze: U spomen na 20. septembar 1916. godine, kada je doneta Uredba o vojnom telegrafu (FOTO)
Dan službe telekomunikacija i Dan Brigade veze obeleženi su juče u garnizonima i garnizonskim mestima Vojske Srbije, u spomen na 20. septembar 1916. godine, kada je doneta Uredba o vojnom telegrafu, kojom su postavljene osnove organizacije veza u srpskoj vojsci.
Povodom praznika, sumirani su ključni rezultati u podizanju kapaciteta službe telekomunikacija Vojske Srbije, uručena su priznanja najistaknutijim pojedincima i položeni venci na spomen-obeležje u kasarni „Banjica“ u Beogradu posvećeno poginulim pripadnicima jedinica veze.
U osvrtu na postignute rezultate u godini za nama, zaključeno je da su pripadnici službe telekomunikacija uspešno realizovali sve postavljene zadatke i obezbedili efikasno funkcionisanje telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Na taj način ostvaren je pozitivan uticaj na ukupne sposobnosti Vojske Srbije u pogledu unapređenja sposobnosti komandovanja, skraćivanja vremena za donošenje i prenošenje odluka, efikasnog planiranja i vođenja operacija.
Veliki iskorak u opremanju jedinica veze savremenim telekomunikacionim sredstvima, istaknuto je, moći će da se vidi i sutra na vojnoj paradi „Snaga jedinstva“.
Kurir.rs