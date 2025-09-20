Jačanje bezbednosti letenja i operativnih sposobnosti: Ekspertska delegacija Nacionalne garde Ohaja u poseti Ratnom vazduhoplovstvu i PVO Vojske Srbije
U poseti Ratnom vazduhoplovstvu i PVO Vojske Srbije ove nedelje boravi ekspertska delegacija Nacionalne garde Ohaja radi razmene iskustava u domenu održavanju vojnih letelica i bezbednosti letenja u vazduhoplovnim operacijama.
Ova aktivnost deo je šire saradnje koja za cilj ima unapređenje bezbednosti letenja, bezbednosti operacija kontrole i zaštite vazdušnog prostora i sposobnosti za procenu i upravljanje rizicima u vazduhoplovstvu.
Centralne teme su prevencija ugrožavanja bezbednosti letenja i primena mera za ispitivanje svakog ugrožavanja bezbednosti, kao i operativne procedure koje se primenjuju u opsluživanju i neposrednoj pripremi vazduhoplova za realizaciju letačkih i borbenih zadataka.
Značaj ekspertskih razgovora ogleda se u doprinosu koji daju daljem unapređenju procesa planiranja vazduhoplovnih operacija u Vojsci Srbije, jačanju sposobnosti i interoperabilnosti oružanih snaga i razvoju ukupnih vojno-vojnih odnosa Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.