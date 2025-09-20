Slušaj vest

U poseti Ratnom vazduhoplovstvu i PVO Vojske Srbije ove nedelje boravi ekspertska delegacija Nacionalne garde Ohaja radi razmene iskustava u domenu održavanju vojnih letelica i bezbednosti letenja u vazduhoplovnim operacijama.

Ova aktivnost deo je šire saradnje koja za cilj ima unapređenje bezbednosti letenja, bezbednosti operacija kontrole i zaštite vazdušnog prostora i sposobnosti za procenu i upravljanje rizicima u vazduhoplovstvu.

ekspertski_razgovori_delegacija_rv_vs_i_ng_ohaja_4_1758290553.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Centralne teme su prevencija ugrožavanja bezbednosti letenja i primena mera za ispitivanje svakog ugrožavanja bezbednosti, kao i operativne procedure koje se primenjuju u opsluživanju i neposrednoj pripremi vazduhoplova za realizaciju letačkih i borbenih zadataka.

Značaj ekspertskih razgovora ogleda se u doprinosu koji daju daljem unapređenju procesa planiranja vazduhoplovnih operacija u Vojsci Srbije, jačanju sposobnosti i interoperabilnosti oružanih snaga i razvoju ukupnih vojno-vojnih odnosa Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Ne propustitePolitikaPOZIV NA SKUP PODRŠKE VOJSCI JE LAŽNI MANEVAR BLOKADERA! Besramni pokušaj da se zamaskiraju nasilje, uvrede i napadi i zataška brutalna kampanja protiv vojske
blokaderi vojna parada.jpg
DruštvoVojna parada "Snaga jedinstva 2025“ počinje u 11 časova: Za posetioce se kapije otvaraju u 8.30, ulaz besplatan! Evo kome pristup neće biti omogućen
IMG-20250918-WA0235.jpg
PolitikaŠTA SE KRIJE IZA NOVOG POTEZA BLOKADERA NASILNIKA Sad kao poštuju vojsku, a pre samo mesec dana POKUŠALI ŽIVE DA IH SPALE!
Blokaderi Novi Sad.jpg
DruštvoOdržana generalna proba vojne parade „Snaga jedinstva“: Prisustvovali ministar Gašić načelnik Generalštaba VS Mojsilović (FOTO)
mj0_1131_1758201117_1758207032.jpg