Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se večeras na radnoj večeri sa ministrom odbrane Mađarske Krištofom Salai-Bobrovnickim i zahvalio mu na poseti Srbiji i prisustvu velikoj vojnoj paradi „Snaga jedinstva“, koja će sutra biti održana u Beogradu.

Dvojica ministara razgovarali su o saradnji dve zemlje i daljim pravcima saradnje u oblasti odbrane, ističući da su odnosi Srbije i Mađarske na istorijski najvišem nivou, a da razvijenim odnosima dve zemlje doprinosi i lično prijateljstvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Gašić je rekao da Srbija kao vojno neutralna država ostaje maksimalno posvećena promociji mira i dijaloga, kao i očuvanju stabilnosti u regionu.

Kada je reč o bilateralnoj saradnji u oblasti odbrane, Gašić je istakao da je ona intenzivna i sadržajna, uz stalno kvantitativno i kvalitativno unapređenje, koje se ogleda u čestom iniciranju saradnje u novim oblastima i jačanju vojno-vojne saradnje, kao i vojnotehničke saradnje.

Ministar odbrane Mađarske zahvalio je na prilici da razgovaraju, dodavši da je saradnja u oblasti odbrane dve države na visokom nivou i da će nastaviti da se razvija u oblastima od obostranog značaja.