Želimir Crnobrnja iz Beograda - Sremčice, obratio se Kuriru Odgovorom na informaciju povodom gostovanja Živka Jovanovića koji je bio gost u emisiji u jutarnjim časovima 11. septembra 2025. godine na Kurir televiziji:

-Tom prilikom je gospodin Živko Jovanović u programu uživo izneo brojne neistinite navode, kako o meni tako i o mom slučaju koji je svima poznat tj. mog iseljenja iz nepokretnosti koja se nalazi u Sremčici, a po kojoj postupa Javni izvršitelj Mirjana Dimitirijević. Tokom svog kratkog gostovanja Jovanović je izneo više netacnih tvrdnji, kao i poluistina kojim je manipulisao, kako sa mojom slučajem tako i sa njegovom ulogom u tom celom slučaju povodom mog iseljenja.

-Moram istaći da se gospodin Živko Jovanović u pomenutoj emisiji od dana 11.septembra 2025. godine lažno predstavio kao advokat.

Živko Jovanović nije advokat već treće lice koje nema direktno bilo kakve veze sa mojim slučajem, što se tiče pravnog dela, ali ima velike "veze" po mojim saznanjima, jer je on jedini zainteresovan za moje iseljenje. Dakle, Živko Jovanović je izneo tvrdnju da je on u mom slučaju poverilac, što nije istina, poverilac je Dragan Lukić, dužnik je Agim Ukić, tako da Jovanović u mom slučaju nije poverilac, a nije ni po zvanju advokat. Naime, poverilac Dragan Lukić, sada iz mog slučaja, ovlastio je punomoćjem Živka Jovanovića da može u njegovo ime da preduzima radnje u postupku izvršenja, kao i da angažuje advokata (što je i učinio), kao i da primi na svoj račun iznos potraživanja od dužnika Agima Ukića u predmetu Javnog izvršitelja Mirjane Dimitrijević II 115/22 i to je sve.

-Tako da Živko Jovanović nije ovlašćen da ulazi u posed i prima u posed nepokretnost od strane javnog izvršitelja (angažovao je advokata), pa je njegova uloga u ovom postupku po mom skromnom mišljenju nezakonita, što se tice dolazaka na plac koji je meni prodao davne 2011. godine Agim Ukić.

-Da su moje tvrdnje tačne dostavljam Vam punomoćje Dragana Lukića u prilogu. Druga gruba neistina koju je u programu uživo izneo gospodin Živko Jovanović a to je da Želimir Crnobrnja nije isplatio ukupnu kupoprodajnu cenu Agimu Ukiću za parcelu 2813/3 zvanom Karaula KO Sremčica. I ova tvrdnja je neistinita iz razloga što posedujem dokaze iz kojih se jasno vidi da je od mene kao kupca 2011. godine Agim Ukic primio ukupno 105.000,00 evra iz tri dela na ime kupoprodajne cene, što potvrđuje potpis Agima Ukića i njegovog advokata Dragomira Nastića, te sam ja od marta 2011. godine u posedu kupljene nepokretnosti i ništa od njihovih međusobnih navodnih dugovanja jedan drugom nisam upoznat, to je sve vreme samo predstava za mene da mi se iznudi novac i ništa više. Da su moje tvrdnje tačne i da je Živko Jovanovic izrekao lažne tvrdnje u prilogu Vam dostavljam priznanice. Siguran sam da je gospodin Živko Jovanovic veoma dobro upućen o svim gore iznetim navodima i nejasno je što tokom gostovanja na Kurir televiziji, (rekao bih smišljeno), tvrdi nešto tj. da nisam isplatio ukupnu kupoprodajnu cenu Agimu Ukiću. Naime, Živko Jovanović iznosi neistine u emisiji na Kurir televiziji ocigledno opravda svoje postupke, koje smišljeno preduzima zajedno sa Agimom Ukicem i Draganom Lukicem, te u kontinuitetu vrše radnje zajednički da bi od mene iznudili novac, te sam ja žrtva te grupe, koja je veoma vešta, dok pošten čovek shvati sa kim ima posla dolazi u situaciju u koju sam ja dospeo, iako sam 2011. godine platio plac 105.000,00 evra, mirno do dan danas koristim plac koji sam kupio, oni se "fiktivno" sude između sebe, jedan drugom priznaju nekakva potraživanja i sada od mene traže još novca i to iznos od 180.000,00 evra. Navedeni gospodin Živko Jovanović u emisiji je izrekao lažnu tvrdnju da sam ja uzurpirao dva placa. Ponavljam oba placa sam kupio, dok iz ovog spornog placa pokušavaju da me isele, a ja na njemu radim vec punih 14 godina, tako da samim iseljenjem žele da mi iznude novac da ponovo kupim svoj plac a sada za iznos od 180.000,00 evra, pa smatram da to nije pošteno i da tako nešto se ne može za mog života ostvariti.

-Gospodin Živko Jovanović je u emisiji na Kurir televiziji naveo da sam kupio plac pored spornog placa iz kog traže da se iselim. Ovo je jedino tacno, da sam vlasnik placa pored spornog placa, ali sporni plac sam kupio 2011. godine a plac pored znatno kasnije, tako da ne

vidim kakve to veze ima sa Živkom Jovanovicem, ovaj navod je iznet da bi mene Želimira Crnobrnju predstavio kao nekakvu nečasnu osobu da nešto tude uzurpiram, da sam uzurpator,da nešto što sam pošteno platio i što koristim od 2011 godine, predstavi u javnosti kao da sam ja nešto tude uzurpirao ili ne daj bože oteo, što nije tačno. Dakle, šta je uopšte Živko Jovanović na spornom placu iz kog želi ova gore pomenuta grupa da me iseli, čini mi se ništa, samo punomocnik Dragana Lukića i samo ovlašćen da angažuje advokata i od izvršitelja u postupku primi novac na svoj racun koji novac naplati javni izvršitelj Mirjana Dimitrijevic od Agima Ukića.

-Moram podsetiti javnost, da je jedina istina da sam 2011 godine od Agima Ukuća kupio sporni plac u Sremcici, da smo otišli kod Ukicevog advokata Nastić Dragomira koji je sačinio Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, te da sam isplatio iznos od 105.000,00 evra, sačinili priznanice koje je potpisao i advokat Nastić Dragoljub, koji je krucijalni svedok, te Vam dostavljam sve dokaze koji potvrduju moje navode. Jovanović je u emisiji na Kurir televiziji je izneo lažnu tvrdnju da na spornoj parceli (koju sam kupio od Agima Ukica), nije bilo tereta i da prenos sporne parcelenisam izvršio jer nisam isplatio kupoprodajnu cenu. Dostavio sam ugovore i priznanice da takva tvrdnja nije tačna, Živko Jovanovic je opet izneo neistinitu tvrdnju, tereti na spornoj parceli su postojali duži vremenski period zbog prodavca Agima Ukica, od kog sam kupio plac, a koji su se pojavili kad sam isplatio ukupnu kupoprodajnu cenu od 105.000,00 evra, jer nakon isplate kupoprodajne cene,protiv Agima Ukića su bili stavljeni tereti trećih lica, te je dugo postojao teret zbog sumnje da je Agim Ukic izvršio krivično delo otmice i šverca oružja, a za terete na parceli vam dostavljam u prilogu dokumentaciju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Kada je reč o mom slučaju, posedujem veliki broj dokumenata i dokaza o tome da sam žrtva u ovom slucaju o cemu sam više puta izlazio u javnost i istu obavestio. Sve dokaze sam spreman da predam državnim organima Republike Srbije, podneo sam i krivičnu prijavu protiv Živka Jovanovica, Dragana Lukića i Agima Ukića Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.